Andy lanza "Marioneta", su primera canción tras separarse de Lucas

Se trata de la primera canción de una nueva vida artística. Andy, Andrés Morales, ya vuela solo definitivamente después de separarse de Lucas, Lucas González, hace apenas un mes y tras 22 años de colaboración. Fue al final de un concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid cuando Andy y Lucas se dieron un último abrazo y sellaron el final anunciado de su gira de despedida "Nuestros últimos acordes". Ahora, Andy ya vuela solo. El próximo 10 de noviembre se publica "Marioneta", su primer single.

El artista gaditano ya ha dejado escuchar a sus seguidores unos segundos del nuevo tema, que ha publicado a través de redes sociales. Sin embargo, no será hasta el próximo lunes que pueda escucharse completo.

El de Vistalegre en Madrid, el pasado mes de octubre, fue el último concierto de una despedida que comenzó el año pasado en Cádiz y que les ha llevado por ciudades europeas como París, Londres, Edimburgo o Dublín, y ciudades de toda España como Ciudad Real, Algeciras, Segovia o Vigo. Un concierto en el que repasaron sus grandes éxitos coreados a pleno pulmón por los miles de fans que abarrotaban el recinto y que fueron testigos del último y frío abrazo de los antaño buenos amigos.

La salud de Lucas, afectado por problemas cardíacos, marcó inicialmente la decisión sobre la despedida del dúo tras dos décadas de éxitos, una decisión que se hizo más fácil con la creciente distancia y la tensión entre ambos intérpretes, según se rumoreaba desde hacía meses.

Los gaditanos llevaban 22 años de éxitos en la música española. Su debut, con un álbum homónimo que produjo Alejo Stivel, tuvo un gran éxito, sobre todo el sencillo 'Son de amores', que se convirtió en su tarjeta de presentación en Latinoamérica; fue un fenómeno de ventas, con ocho 'platinos' por sus 750.000 copias vendidas. El éxito continuó con su segundo álbum, 'Desde mi barrio' (2004), que alcanzó el triple platino.

"Han sido veinte años increíbles en los que hemos cumplido nuestros sueños, pero la aventura acaba aquí", dijo Lucas el verano de 2024, al principio de esta nueva gira; una gira que acabó el sábado dando las gracias a su “compañero y hermano de vida” por “cada canción, por cada risa, por cada locura y también por cada momento difícil que también hemos tenido”, según las grabaciones que se han difundido de la actuación.