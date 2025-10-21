Andy y Lucas: la ruptura definitiva de un dúo que marcó una generación

El fin de semana estalló una de las noticias más inesperadas del panorama musical español. En el plató de Fiesta, el programa de Telecinco, la periodista Arabella Otero sacudía el corazón de los fans de Andy y Lucas al hacer pública una conversación con Andy Morales, quien por primera vez se pronunciaba abiertamente sobre su ruptura con Lucas González. La confesión, que llega tras meses de rumores y exclusivas publicadas por 20minutos, confirmaba lo que muchos sospechaban: el dúo gaditano que marcó a toda una generación está roto, y lo está de la peor manera posible.

"Ya no tengo relación con Lucas", admitía Andy ante las cámaras, visiblemente afectado pero contundente. En su testimonio, no solo reveló el distanciamiento personal y profesional con su excompañero, sino que también deslizó que será la justicia quien tenga la última palabra sobre los conflictos económicos que los enfrentan. Sin embargo, lo que más sorprendió fue su siguiente declaración: tras un forcejeo con Lucas, acabó en urgencias con una lesión en el abductor.

Lucas, en el centro de la polémica

Para respaldar su relato, Andy mostró fotografías médicas que evidenciarían el alcance del traumatismo. Una jugada arriesgada que no solo añade dramatismo al relato, sino que coloca a Lucas en el centro de una polémica de dimensiones inesperadas.

El duo gaditano Andy y Lucas actuaron ayer en el Cartuja Center Cite de Sevilla en su gira de despedida "Los últimos acordes" Cartuja Center Cite

Desde entonces, el silencio de Lucas ha sido absoluto. "Solo quiero estar tranquilo, que los medios saquen lo que quieran sacar", dijo el cantante a un periodista días antes de que la noticia estallara. Según fuentes cercanas, Lucas está "roto, devastado y sorprendido" por las declaraciones de su antiguo amigo. Asegura que, si bien discutieron acaloradamente, nunca hubo agresión física. "Cree que todo se ha sacado de madre y responderá públicamente cuando esté preparado", confía una persona de su entorno más próximo.

El desencuentro entre ambos artistas, que se conocieron siendo adolescentes en Cádiz y compartieron más de veinte años de éxitos, escenarios y complicidad, pone fin a una de las duplas más queridas del pop español. Desde su irrupción en 2003 con Son de amores, Andy y Lucas construyeron una carrera cimentada en la cercanía y el cariño del público. Su separación definitiva, teñida ahora de reproches y abogados, deja un poso amargo que pocos esperaban.

En el ojo del huracán mediático, Andy se muestra decidido a defender su versión, mientras Lucas opta por el silencio y el refugio familiar. La historia que comenzó con guitarras y sonrisas termina, al parecer, entre demandas y partes médicos.