Bizarrap y Daddy Yankee lo vuelven a hacer: nuevo tema y éxito instantáneo

Lo ha vuelto a hacer. Bizarrap lanza un tema y se convierte el momento en hit del momento. Da igual que la Rosalía, en su versión más religiosa, lo esté "petando" con su nuevo álbum. Aquí hay sitio para todos.

Esta vez, la colaboración del músico argentino ha sido con Daddy Yankee, aquel que se "retiró" de la música en 2023 y que ha encontrado un nuevo rumbo como predicador del Evangelio. En apenas 12 horas desde su lanzamiento la canción ya acumulaba los 6 millones de visitas en YouTube (y subiendo).

Días después de que el reguetonero se presentase como "renacido" en su fe cristiana, en la clausura de las charlas de la Semana de la Música Latina de 'Billboard', ha regresado al estudio. Otra cosa es que esté aquí para quedarse: "Daddy Yankee no volvió, nos recordó quién manda", apuntaba uno de los comentario en YouTube.

De hecho, el nuevo "single" habla de "un hombre que renace 'e las ceniza'".

Así, la letra de la sesión #0/66 de BZRP hace alusión a esa versión más religiosa del puertorriqueño: "Es mi father quien llena el estadio"; o otra más batalladora, en la que se puede entender un dardo hacia el presidente de Estados Unidos por sus trabas a la inmigración: "Esto no lo para ni la patrulla fronteriza, listo".

El cantante prometió recientemente que su álbum 'Lamento en baile', que alude a un Salmo de la Biblia, tiene su "misma potencia, el mismo flavor (sabor), el mismo flow, pero con un nuevo propósito", pues combina ritmos urbanos, reguetón, salsa, reparto y hip hop con letras con mensajes cristianos.

"Me siento renacido, nuevas energías, me siento bien, bien alegre, contento, con todo lo que estoy viviendo y el cambio que también he vivido, un cambio personal, espiritual, en mi fe", declaró el puertorriqueño, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez.

A continuación, la letra completa de la canción:

¡Da-ddy Yan-kee!

Nueva temporada ya empezó, dale play

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias "El Calentón"

Pon la batería, que llegó el reggaetón

Que lo bueno se metió pa’ tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to’ los male’ arrasa

To’ el mundo me dice: "¿Qué te pasa?"

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Daddy!

Fino es el chamaco y se le nota el barrio

Mi flow es eterno, ya no es legendario

No te estoy hablando ‘e dólar, pero traigo el cambio

Es mi father quien llena el estadio

Conmigo pa’ to’ lao’ camina, es quien me pone la vitamina

La verdadera gasolina, -lina (Prendan los motore’)

No me deja para’o en la esquina, de Santurce pa’ Argentina

¿Qué tú quiere’ que te diga?

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Masivo!

(Prendan los motore’)

¡Fuego!

Bi-Bi-Biza, búscate la visa

Que esa es la de arriba, que el enemigo no avisa

Estás viendo un hombre que renace ‘e las ceniza’

Esto no lo para ni la patrulla fronteriza, listo

Nueva temporada ya empezó, dale play

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias "El Calentón"

Pon la batería, que llegó el reggaetón

Que lo bueno se metió pa’ tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to’ los male’ arrasa

To’ el mundo me dice: "¿Qué te pasa?"

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Fuego!

¡Fuego!

(Zúmbale mambo pa’ que mis gatas prendan los motore’)

(Prendan los motore’)

Bizarrap