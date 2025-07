Mad Cool 2025: cómo llegar, autobuses y metro

Mad Cool Festival da a conocer el plan de movilidad de su próxima edición. Este amplio operativo, que facilita la llegada y salida del recinto Iberdrola Music, ha sido diseñado conjuntamente a través de las distintas reuniones entre todos los agentes e instituciones implicados: Ayuntamiento de Madrid y Getafe, Delegación de Gobierno, Policía Local de Getafe, Policía Municipal de Madrid, Guardia Civil y Policía Nacional. La última de las cuales tuvo lugar el pasado viernes día 4 de julio.

El objetivo de la organización es claro: facilitar una movilización sencilla y fluida y sostenible en las distintas opciones de transporte público, tratando de minimizar las molestias a vecinos y empresarios de la zona. Para cumplir con esta meta, han desplegado un dispositivo que abarca los transportes en Metro, Cercanías y autobús, acompañando los mismos de un amplio operativo de seguridad y control, ofreciendo distintas opciones de transporte público tanto de llegada como de salida a sus asistentes.

Un año más, Mad Cool Festival refuerza su apuesta por una movilidad sostenible, facilitando a sus asistentes distintas opciones para desplazarse en transporte público, tanto para ir como para volver del festival. De esta forma, desde la organización del festival se ha realizado una importante inversión económica para ampliar la oferta de servicios nocturnos durante los días del evento. Como ocurrió en pasadas ediciones, la línea 3 de Metro y la línea C4 de cercanías ampliarán su servicio nocturno, para facilitar la vuelta de asistentes al centro de Madrid. Será la organización del festival quien asumirá los gastos correspondientes a esta implementación de servicios de transporte público.

Las distintas alternativas garantizadas para llegar y salir de Mad Cool Festival 2024 que estarán habilitadas son:

METRO

Se ampliará el servicio de la Línea 3 del Metro de Madrid hasta las 03.30 am de las madrugadas de viernes, sábado y domingo, exclusivamente para la salida del público del festival. Será la organización de Mad Cool Festival quienes asumirán el coste de la apertura extraordinaria.

Para llegar a Mad Cool Festival:

Línea 3 de Metro – Con parada en Villaverde Alto. PARADA RECOMENDADA

Línea 3 de Metro enlace El Casar con Villaverde Alto – RECOMENDADO PARA ASISTENTES QUE LLEGUEN O ENLACEN DESDE GETAFE

Línea 12 de Metro – Con parada en Los Espartales.

Para volver de Mad Cool Festival al centro de Madrid:

Línea 3 de Metro – Con subida de viajeros únicamente en la estación de Villaverde Alto y con paradas en Legazpi, Embajadores y estación de Sol.

CERCANÍAS

Para llegar a Mad Cool Festival:

Línea C4– Con parada en Villaverde Alto.

Línea C3 – Con parada en San Cristóbal Industrial.

Para volver de Mad Cool Festival:

Tras el buen funcionamiento experimentado en la pasada edición, se volverá a reforzar los servicios de Cercanías para la vuelta al centro de Madrid. En esta ocasión, será la línea C4 de cercanías la que permanecerá abierta hasta desde la 1.00h hasta las 3.30h de la madrugada. El recorrido será desde Villaverde Alto a Atocha, sin paradas intermedias.

El coste de la apertura extraordinaria de Cercanías será asumido por la organización de Mad Cool Festival.

Para mejorar el flujo de pasajeros en los accesos nocturnos de la línea 3 del metro y de la línea C4 de cercanías en Villaverde Alto, se implementarán diversos carriles de acceso. Estos carriles estarán gestionados por personal informativo de la organización, así como por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

LANZADERAS MAD COOL FESTIVAL

Se dispondrá de un servicio gratuito de lanzaderas para volver del festival a Madrid Centro. El recorrido será desde Villaverde Alto (Gran Vía de Villaverde Alto) con parada en Legazpi y Atocha.

Los horarios de vuelta en lanzadera serán de 1.00 am a 3.30 am de las madrugadas de viernes, sábado y domingo. Este servicio será gratuito y sin ningún tipo de coste para los pasajeros.

AUTOBÚS

Para llegar a Mad Cool Festival, se pueden utilizar los siguientes servicios de autobús:

LINEA 22: LEGAZPI - VILLAVERDE ALTO (5.30 HRS - 23.45 HRS)

LINEA 79: LEGAZPI - VILLAVERDE ALTO (6.00 HRS - 23.30 HRS)

LINEA T41: VILLAVERDE ALTO - POLÍGONO INDUSTRIAL DE LA RESINA (6.30 HRS - 21.00 HRS)

LINEA N14: CIBELES - VILLAVERDE ALTO (23.40 HRS - 05.50 HRS)

Para consultar las líneas y horarios de los autobuses interurbanos se puede hacer a través del siguiente enlace https://madrid.avanzagrupo.com/lineas-page/

ZONA “PUNTO DE LLEGADA Y RECOGIDA”

La zona de llegada y recogida de vehículos privados, se establece la calle Acebeda en la confluencia con la calle San Ezequiel como zona de subida/bajada de viajeros.

TAXI

La parada de Taxi, se ubicará en un punto específico situado en la Calle San Eustaquio, entre la Calle Resina y la Calle San Norberto de Villaverde. Esta será la única parada de taxis disponible. EN GETAFE NO EXISTIRÁ PARADA DE TAXI.

VTC

Se recomienda acordar como punto de encuentro la Calle Valle de Tobalina en la Esquina con San Ezequiel en Villaverde. Es importante resaltar que esta no es una zona de espera de VTC, sino que únicamente se trata de una zona para la subida de viajeros que tengan previamente un servicio de recogida precontratado. No podrán acceder a esta zona VTC sin servicio precontratado. Este será el único punto VTC disponible. EN GETAFE NO EXISTIRÁ PARADA DE VTC.

MEDIDA DE SEGURIDAD PEATONAL

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes que se desplacen a pie desde/hacia Getafe hasta el recinto Iberdrola Music se habilitará un paso peatonal seguro en la glorieta situada bajo la M-45.