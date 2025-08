Bad Gyal muestra su apoyo a Palestina en su actuación en el Arenal Sound: "No podemos mirar hacia otro lado"

La cantante catalana Alba Farelo, conocida como Bad Gyal, ha mostrado su apoyo "al pueblo de Palestina" durante su actuación en el festival Arenal Sound, que está vinculado al fondo de inversión estadounidense KKR.

"Me parece inhumano lo que está ocurriendo, no podemos mirar hacia otro lado. Me parece necesario ser conscientes de que, mientras estamos pasándolo bien, aquí hay gente en Palestina que lleva muchos años pasándolo muy mal", ha asegurado Farelo.

Además, ha reiterado en varias ocasiones que si se encontraba actuando en el festival, era por su público y por sus fans, porque no ha querido fallarles.

Sin embargo, ha explicado que le parecía "necesario" aclarar su apoyo al pueblo palestino, y ha terminado agradeciendo a toda la gente que apoya y lucha para que termine esta situación.