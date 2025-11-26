A finales de octubre se cumplía un año desde que Carolina Durante sacara un tercer disco que terminaría de perfilar a una banda con talento y futuro. Los artistas crearon sensación con canciones como "Hamburguesas", "Joderse la vida" o "Normal", junto a Rosalía. Desde aquel lanzamiento hasta hoy, el grupo formado por Diego Ibáñez (voz), Martín Vallhonrat (bajo), Mario del Valle (guitarra) y Juan Pedrayes (batería) no ha parado a la hora de presentarlo en directo. Una serie de conciertos que le han llevado de una punta a otra del mapa español, así como más allá de nuestras fronteras: en las últimas semanas han actuado en Berlín, Bruselas o París, y aún tienen por delante fechas en Portugal.

No obstante, todo debe tener un fin, pues de lo contrario se torna repetitivo o pierde su esencia, y por eso un año y un mes desde que el disco saliera a la luz la banda ha decidido anunciar un fin de gira. Ayer lanzaban algunas fechas, las tres primeras en Latinoamérica y otras por España, finalizando la gira de "Elige tu propia aventura" en Madrid en enero de 2027. No se sabe si durante estos meses el grupo lanzará nuevo material, pero lo que sí es seguro es que seguirán trabajando sin descanso, tal y como van a compartir con sus seguidores el próximo martes 2 de diciembre.

La banda Carolina Durante ofrecerá su primer ensayo abierto al público, antes de arrancar su gira por Portugal, de la mano de Ballantine's Open Studio. Así, casi un centenar de seguidores del grupo madrileño podrán verles ensayar. Con esta iniciativa, Ballantine's pretende acercar la música a quienes la viven, apoyar a los artistas y celebrar la autenticidad del proceso creativo. "Una oportunidad para que algunos afortunados experimenten el lado más Stay True de la música de Carolina Durante en un ambiente íntimo y sin filtros, y descubran cómo se construye cada una de sus canciones en su versión más auténtica", explican en un comunicado. Además, Ballantine's seleccionará a cinco fans para participar en un "Meet & Greet" exclusivo con Carolina Durante.