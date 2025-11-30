Crítica de clásica: Colomina, una elegía inversa

Obras: "Visitacion[e]s", de Colomina; "3 Piezas op. 6", de Berg; "Blumine" y "Sinfonía núm. 10 (Adagio)", de Mahler. Dirección: David Afkham, director. Soprano:J. Martínez. Orquesta Nacional de España. Auditorio Nacional de Música. Madrid, 28-XI-2025.

Un verso del poeta chino Li Bai, "Lloro, y el rocío brilla sobre el musgo verde", condensa la tensión entre desolación y trascendencia que oímos en "Visitacion[e]s", la conmovedora elegía que el compositor y director valenciano Òscar Colomina (1977) ha escrito por encargo de la Orquesta Nacional de España y acaba de ser estrenada bajo la batuta de su titular, David Afkham. La música no subraya el dolor más que en unos pocos compases, solo cuando el texto lo obliga, como en el réquiem nana de Fauré. Más que lamento, la obra es recuerdo, pero tan intenso que llega a invertir su sentido: quien recuerda no es ya la persona presente, sino la ausente, que viene de visita. De ahí el título. La tradicional alegoría muerte sueño y la correspondiente fantasía del despertar se ponen también del revés. En el último instante, hablando sobre el silencio final, la soprano susurra: "¡Despierta!" Es el visitador quien, tras soñar juntos un rato, me anima a despertar. La catábasis, el descenso al mundo de los muertos que Colomina emprendió en "TheStyx", su obra sinfónica anterior, parece completarse con esta especie de anábasis en la que la barca de Caronte hace el viaje de vuelta.

La escritura orquestal de "Variacion[e]s" es deslumbrante. Sin alzar apenas la voz, sin necesidad de gestos enfáticos, el autor crea una sucesión de espacios sinfónicos originales y evocadores al servicio de un mosaico poético de Omar Jayam, al-Rusafi, Guilhem de Pieitiu, Joan Margarit y el mencionado Li Bai. Sus versos sonaron en la voz delicada y flexible de la soprano Jone Martínez, versada en la expresión cercana de la música antigua. Afkham volcó en esta partitura el sonido más sutil de la ONE y la rodeó de un programa muy apropiado, con las exigentes "Piezas op. 6" de Alban Berg y dos fragmentos de Mahler: "Blumine" y el "Adagio" de la "Décima". La congruencia de todo ello la explica lúcida y hermosamente Carmen Noheda en las notas la programa.