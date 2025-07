Daddy Yankee, el rey del reguetón, vuelve con una canción cristiana

El artista urbano puertorriqueño DY, conocido en la industria musical como Daddy Yankee, ha vuelto al ruedo secular con el lanzamiento de su nuevo sencillo, 'Sonríele', en el que demuestra que aunque la vida no sea "perfecta", hay que "sonreír a pesar de todo". El músico había anunciado que dejaba los escenarios "para empezar una nueva vida para Cristo". "Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida", declaró el cantante, que se retira de la música

"Esto no se trata de un regreso. Se trata de una conexión", expresó DY (Daddy Yankee) en un comunicado. "La vida no es perfecta, pero hay que sonreír a pesar de todo. Esta canción nació de lo que vivimos todos los días. Es mi forma de decirle a la gente que no se rinda, que valore lo pequeño y que nunca deje que le quiten la alegría", enfatizó. El legendario reguetonero explicó que el tema, que no solo se trata del ritmo, sino del mensaje dirigido a quienes lo escuchan: Sé agradecido, sonríe y sigue adelante.

Tras anunciar su retiro de los escenarios en diciembre de 2023 con una serie de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, muchos pensaron que DY se había despedido de la música para siempre. No obstante, según se destacó en el comunicado, 'Sonríele' demuestra que todavía tiene algo significativo que decir. Y esta vez, lo hace desde un lugar más personal y real. Este nuevo capítulo habla de comunidad, gratitud y de mantenerse fiel a uno mismo.

El sencillo viene acompañado de un video musical en el que aparece el actor Anthony Ramos, ganador de un Grammy por su trabajo en 'Hamilton'. El tema, a su vez, se lanza bajo HYBE Latin America, la compañía detrás de la banda de K-pop BTS, entre otras. El video fue filmado en tres lugares diferentes, incluyendo Bushwick, Nueva York, donde DY vivió hace más de 25 años.

Raymond Ayala, nombre de pila de Daddy Yankee, arrancó su carrera musical a principios de la década de 1990 en el disco 'Playero 34', del productor musical DJ Playero, y donde por primera vez el intérprete mencionó la palabra reguetón o reggaeton. Debido al talento que DJ Playero vio en el joven promesa, decidió ubicarlo en sus siguientes producciones, que le catapultaron en Puerto Rico, aunque su estrellato a nivel internacional lo logró en el año 2004 con el tema 'Gasolina'.

Para cerrar su exitosa carrera, Daddy Yankee lanzó en marzo de 2022 su último álbum, 'Legendaddy', que superó los 600 millones de reproducciones en menos de un mes y contó con colaboraciones de artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Pitbull, Natti Natasha y Becky G