Dani Martín «camina» con otros ocho magníficos

Dani Martín, una de las grandes estrellas del pop/rock español de los últimos años, es el cercano y luminoso conductor de «El camino», serie documental de ocho episodios ideada por la marca de whisky escocés Johnnie Walker. En ella, el músico madrileño charla sin el menor asomo de solemnidad, como lo haría en un bar o en el jardín de su casa, con ocho colegas de distintas generaciones y géneros musicales a los que les une, sin embargo, una gran capacidad de sacrificio y el haber conocido el éxito en lo suyo. Esos artistas son Sara Socas, una de las autoras más solventes de freestyle o «batallas» (rapear improvisando); Niño de Elche, cantaor heterodoxo y multidisciplinar; Nach, rapero; Alana Sinkëy, integrante de la banda de soul, R&B y jazz Cosmosoul; Rulo, fundador del grupo de rock La Fuga y desde hace años con una sólida carrera en solitario; Albany, «la voz “triste” del trap»; Christina Rosenvinge, musa del pop/rock español, y el cantautor Pepe Motos, que fue quien introdujo el uso del cajón (instrumento de percusión) en Cataluña.

La serie se presentó ayer en Madrid, en la sala Bosco, antiguo templo de la venta de instrumentos musicales (allí compraban sus guitarras Sabina y Extremoduro) reconvertido en restaurante y sala de conciertos. Inês Fonseca, Head of Marketing de Johnnie Walker Southern Europe, abrió el acto junto a un Dani Martín ostensiblemente relajado y muy quedón, tras lo cual se emitieron el tráiler y el episodio con Sara Socas, que tuvo momentos de alta emoción. Sentados a pie de escenario, atentísimos a la pantalla, estuvieron todos los protagonistas.

Maneras de sentir

Dani, que aclaró que en esta serie no ejerce de periodista y que no son entrevistas sino encuentros en donde dos personas comparten sus vivencias, resumía así, en conversación con este diario, el alma de esta nueva aventura: «De este proyecto se desprende que la vida es dura y difícil para mucha gente que persigue su vocación y su sueño. El que no es trabajador y no tiene tesón y tesón y tesón, es muy probable que no encuentre ese componente de suerte del que habla siempre Sabina. Porque la suerte influye mucho, desde luego, pero, para que aparezca, hay que perseguirla. Es muy difícil que te llegue a pasar lo que nos ha sucedido a Sabina, Serrat o Robe Iniesta, o lo que me ha pasado a mí».

En uno de los episodios de «El camino», Dani Martín conversa con Sara Socas Lighthouse

El músico reconoce lo muchísimo que se ha identificado con todos sus compañeros: «Al final de las grabaciones me di cuenta de que tengo mucho que ver con todos ellos y de que he vivido cosas que les han pasado a casi todos ellos. Hablar con Rulo de la separación de La Fuga me abrió las tripas, porque me hizo revivir la separación de El Canto del Loco. Hablar con Albany me recordó mi estado de inocencia en los primeros pasos con El Canto. Hablar con el Niño de Elche me recordó cómo algunos artistas sufrimos un montón de críticas (en ECDL, en un momento dado). Él me habló de eso, de cómo en un principio los ortodoxos no respetaban su manera de sentir el flamenco. Y así ha sido con casi todos. Con Nach, con el que grabé un tema antes de que este proyecto existiera, también tengo un montón de cosas en común. Desde pequeños, grabábamos maquetas en casa; yo vivía en Alalpardo (Madrid) y él en Alicante, separados del lugar donde estaba la industria. Porque aunque Alalpardo estuviera cerca de Madrid, para mí una casa de discos estaba a un mundo de distancia. Todas las charlas han sido muy de sentirte identificado con el otro».

La serie se emitirá en Movistar Plus+, bajo demanda (VOD), desde el 15 de junio, y se estrenará una semana después en canales lineales (#0 y Movistar Fest), coincidiendo con el Día Internacional de la Música.

Mucha carretera y mucha manta. Un viaje a través de las emociones y el sudor. Un chorro de arte.