Dani Martín niega que se vaya a retirar de la música y critica el “clickbait”

Cuando terminó su último concierto de la gira “Lo que me dé la gana”, el cantante Dani Martín publicó una serie de mensajes en Twitter asegurando que necesitaba parar y se despedía: “Nos vemos en unos años”. Miles de personas interpretaron esas palabras como una despedida de los escenarios, al menos, temporal. También los medios de comunicación. Sin embargo, según el que fuera líder de El Canto del Loco, esas palabras “se han sacado de contexto”. “Todo aquel que sea inteligente y haya leído mi último post sabe la conclusión de lo que he querido decir. Ni me retiro de la música, ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona. Creo que hay últimamente una especie de clickbait para sacar las cosas de contexto”, se quejaba Martín en un nuevo mensaje publicado al día siguiente en Instagram

“¿Qué la noticia mola? Claro que mola, pero que la verdad de la noticia es otra, también. Que no lo digo ni enfadado ni nada de eso, que me acabo de levantar ahora mismo, que me da hasta vergüenza levantarme a estas horas, pero necesitaba descansar y es lo que necesito, como todos, cuando acabamos una gira y se ha acabado una etapa”, continuaba diciendo.

“Hay que vivir y disfrutar para empezar otra, sobre todo, la gente que nos dedicamos a cosas creativas y demás. ¿Cómo voy a dejar yo la música? Me muero”, zanjaba el cantante. “Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias. Blackout”.