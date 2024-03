David Bowie volverá sacando una reedición con temas inéditos

David Bowie falleció en 2016, dejando tras él 54 años de una carrera musical con un total de 26 álbumes. Pero, esta tragedia no ha sido un impedimento para que los fans puedan seguir disfrutando de su música.

La cuenta oficial del cantante en redes sociales ha anunciado que saldrá una reedición de las canciones del artista el 14 de junio de este 2024 por "Parlophone Records".

Su nombre será "Rock N' Roll Star!" y estará conformada con 5 discos y 2 libros. En estos discos, se podrán escuchar 67 grabaciones, 29 de ellas nunca antes sacadas. Entre estas, hay demos que grababa Bowie de sus temas, ensayos en la casa del cantante, sesiones en la "BBC", actuaciones en vivo, sencillos y versiones alternativas de sus canciones.

El más largo de los libros tiene 112 páginas, contiene recuerdos y notas detalladas del cantante, imágenes nunca antes vistas, entrevistas, reseñas y artículos. El otro, de 36 páginas, es una reproducción de los cuadernos que Bowie escribía en los años 70, en la época en la que era su personaje "Ziggy Stardust" en los escenarios. Este alter ego del cantante, aparece en las grabaciones inéditas que contienen los CD de la reedición.

David Robert Jones empezó llamándose artísticamente Davy, pero pronto se cambió el nombre, para evitar confusiones con el cantante Davy Jones, por David Bowie. Para el nombre se inspiró en el aventurero estadounidense Jim Bowie.

El artista empezó su carrera musical en 1963 y en 1967 sacó su primer disco : "David Bowie". No alcanzó la fama hasta 1969 cuando lanzó "Space Oddity" que fue un éxito llegando al top 5 de canciones más escuchadas en Reino Unido y ganando el premio de cantautores y compositores "Ivor Novello".

Después de "Space Oddity", sacó otros dos álbumes "The Man Who Sold the World" (1970) y "Hunky Dory" (1971), pero el disco que hizo que se colocara como uno de los cantantes más importantes de la época, llegando a audiencias internacionales fue "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" (1972). Estuvo más de 100 semanas en la lista de más escuchados en Reino Unido y en él se crea su alter ego: Ziggy Stardust, un extraterrestre andrógeno y bisexual.

Ziggy Stardust no fue el único alter ego de Bowie, "Aladdin Sane" sería otro de ellos, tras su disco de 1973 con el mismo nombre, y también "el Duque Blanco". Para el nombre de su personaje y disco "Aladdin Sane" el cantante jugó con las palabras "a lad insane" (un muchacho loco).

En 1977 sacaría "Heroes", otro de sus discos más conocidos, y en 1983 "Let's Dance" que contiene unos de sus mayores éxitos: "Let's Dance"", "Modern Love" y "China Girl". El cantante destaca por haber sacado discos hasta 2016 de una manera muy seguida. Su último álbum fue "Blackstar", que logró vender más de 140 mil copias en Reino Unido y más de 180 mil en Estados Unidos en su primera semana. Fue lanzado dos días antes de que falleciera el 10 de enero de 2016.

El cantante ha sido reconocido por su música en diversas ocasiones, entre ellos, recibió 6 premios Grammy y 3 "MTV Video Music Awards". Además, tras su muerte, astrónomos conformaron una constelación con la forma del famoso rayo que David Bowie se pintaba en la cara.

David Bowie también fue actor, participando en la película "El hombre que vino de las estrellas" (1976). Con esta ganó el premio Saturn a "mejor actuación".