¿Dónde y cuándo se inventó la guitarra? ¿Fue obra de un español?

Es, probablemente, la reina de los instrumentos musicales, porque basta una de ellas para hacer canciones sin necesidad de ningún otro instrumento. Aunque los avances tecnológicos hayan conseguido barrer de los escenarios la mayor parte de los tradicionales, la guitarra pervive. El origen de los instrumentos de cuerda pulsada y caja de resonancia, precursores de la guitarra se remonten a la noche de los tiempos, de forma que la evolución de esa tecnología hasta la guitarra tal y como la conocemos se produjo tras un proceso de siglos. La clásica guitarra acústica es conocida como guitarra española, pero, ¿realmente se inventó en España? ¿Cuándo y cómo surgió el instrumento?

Los hititas y los asirios, más allá del año 1000 a. C ya utilizaban un instrumento que tomaba la base de la lira (considerado el más antiguo del mundo), pero añadía a las cuerdas una caja de resonancia. Esta invención llegó a Egipto y también al mundo grecolatino, que dejaron en el nombre del instrumento su huella etimológica. Por un lado, los griegos denominaron a este artefacto "kítara", que posteriormente derivaría en cítara, uno de sus más reconocidos artefactos para acompañar espectáculos teatrales o la lectura de poesía y de reuniones sociales. Los expertos no se ponen de acuerdo para determinar si la "kítara" tenía mango o no, pero es probable que algunos modelos sí lo llevasen y que, a través del Imperio Romano, lleguen a la Península Ibérica.

También está demostrado que, por el sur, los árabes trajeron a la Península la "qitarah", que, junto al laúd, se popularizó trayendo consigo unos ritmos propios de África que siguen presentes en la genética de algunos de los géneros populares más antiguos de las cultura ibérica. Este modelo podría haber partido del sitar de la India, del tanbur de Egipto y haber tomado elementos del modelo grecolatino. Las pruebas que acreditarían ese doble origen de la llegada de la guitarra a España está en los registros que quedan del instrumento en la Edad Media: en los siglos XI y XII, coexisten en el territorio dos modelos diferentes de "guitarres", una similar al laúd, de parecido árabe, y otra más similar a la cítara, de caja plana y sin la "barriga" de la morisca. Ambos tipos, de hecho, están documentados en las miniaturas de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, de 1270.

Estos modelos van evolucionando con el tiempo, derivando en múltiples versiones por su clavijero, mástil, número de cuerdas o caja y en paralelo al surgimiento de los trovadores que estuvieron muy presentes en la Europa más occidental. Aquí es donde surgen las distintas reivindicaciones de la invención del instrumento, especialmente de Francia, donde se registran modelos evolucionados que podrían ser antecedentes del actual. Sin embargo, en el siglo XVI es donde aparecen los distintos testimonios de la importancia de la guitarra en España. Uno de ellos es la obra "Tres libros de música en cifra para vihuela" (1546), escrita por Alonso Mudarra en Sevilla, que contiene las primeras obras conocidas y posteriormente aparece en Barcelona "Guitarra española de cinco órdenes" (1596) de Juan Carlos Amat. También son contemporáneas otras obras que hacen mención a la "guitarra española" publicadas en Bolonia: Girolamo Montesardo publicó lanzó "Nuova inventione d'involatura per sonare Il balleti sopra la chitarra espagnuola" y "Intavolatura di chitarra alla spagnuola" en 1620.

La guitarra se populariza enormemente en España, donde se incorpora una quinta cuerda y el resto de países comienzan a denominar al instrumento "guitarra española" por esta razón. Su uso se generaliza en espectáculos gracias a la contribución de artistas y poetas como Gaspar Sanz y Vicente Espinel, que la dignifican para espectáculos más allá de lo popular. En el siglo XVIII Jacob Otto añade la sexta cuerda y la afinación moderna y, posteriormente, Francisco Tárrega hace evolucionar la técnica y la posición de las manos. Es en este momento en el que se añaden algunos elementos de refuerzo. No fueron, claro, los únicos que levaron a cabo mejoras técnicas. El vienés Johann Stauffer y el italiano Luigi Legnani fueron dos de los más afamados internacionalmente.

Sin embargo, el que se considera padre de la guitarra moderna nació en Almería. Antonio de Torres fue el inventor de la guitarra tanto clásica como flamenca desde su taller de Sevilla, en el que, desde la intuición y con diferentes innovaciones, logró mantener la ligereza del instrumento y añadirle potencia y rango de sonido. Sus aportaciones le permitieron darse a conocer en todo el mundo y, para muchos, ser el equivalente a Antonio Stradivari en el violín. Sus medidas y diseño están considerados, a día de hoy, los canónicos de la guitarra que, para siempre, se quedó con la denominación de "española". Más tarde llegó la gran epopeya de la guitarra eléctrica.