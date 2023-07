Dos conciertos de Taylor Swift en Seattle registran actividad sísmica sin precedentes

Recientemente, 'Billboard' anunció que Swift se convirtió en la primera mujer en tener cuatro álbumes en el 'Top 10', y que 'Speak Now' es su duodécimo disco número 1, estableciendo así el récord de la mayor cantidad de álbumes en la primera posición de una artista femenina. Sin embargo, la artista ha alcanzado un hito aún más inusual durante sus últimos conciertos en Seattle, donde su enérgica audiencia causó actividad sísmica récord.

Los espectáculos de Taylor Swift se llevaron a cabo los días 22 y 23 de julio en el estadio Lumen Field de Seattle, atrayendo a más de 70,000 seguidores en cada presentación. El entusiasmo y la pasión de los fans fueron tan desbordantes que se registró un terremoto de magnitud 2,3 en la escala de Richter durante ambas citas. La propia Taylor agradeció a sus seguidores desde sus redes sociales, expresando su amor por la ciudad y su aprecio por la energía desbordante de la audiencia.

Curiosamente, la estación sísmica cercana al estadio registró un patrón casi idéntico durante ambos conciertos, lo que sorprendió a los científicos. La sismógrafa de la estación, Mouse Reusch, comentó sobre la coherencia del fenómeno, aunque hubo una ligera desviación de tiempo entre ambos temblores debido a que uno de los conciertos comenzó más tarde.

Los expertos señalan que la combinación de miles de asistentes bailando al unísono y la potencia de los equipos de sonido en los conciertos fue la causa detrás del fenómeno sísmico. Además, se observó que los temblores alcanzaron dos picos máximos, uno aproximadamente a las 19:30 y otro alrededor de las 21:30, coincidiendo con la intensidad del espectáculo musical.

Aunque aún no se ha determinado qué canción pudo estar sonando en los momentos de mayor actividad sísmica, la posibilidad de que fuera "Shake it off" (Sacúdetelo) ha generado especulaciones entre los fanáticos.

Ahora, todos esperan con ansias la parada española de la gira de Taylor Swift, que inaugura el estadio Bernabéu en la primavera de 2024, con un aforo previsto para más de 80,000 personas. Sin duda, la estrella del pop continuará dejando una huella inolvidable en cada uno de sus conciertos, llenos de emoción y pasión.