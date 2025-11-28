Sonia y Selena ya no quieren bailar toda la noche: por qué se han separado

Apenas un año después de su regreso, el dúo musical Sonia y Selena ha quedado disuelto por decisión unilateral de una de sus componentes, la barcelonesa Sonia Madoc, "debido a varias divergencias", ha informado la agencia de representación Equipo Locamente Talent que pide disculpas por no poder cumplir con todas las "actuaciones pactadas".

"Pedimos disculpas a todos los compromisos y eventos que no podrán contar con las actuaciones pactadas. Iremos resolviendo cada caso uno a uno", ha añadido la agencia de representación en un comunicado que hizo publico este jueves a través de las redes sociales.

Un día triste para el pop nacional

"Hoy es un día triste para el pop nacional y para las personas que formábamos parte de este proyecto. Sin embargo no tenemos duda de que la música y el legado de Sonia y Selena siempre seguirán vivos", ha señalado.

El dúo musical formado por Sonia Madoc (Barcelona, 1974), la rubia, y Selena Rodríguez (Castellón, 1975), la morena, se conocieron en el año 2000 en el estudio del productor Xasqui Ten y un año después lanzaron su conocida canción 'Yo quiero bailar'.

Diez años después del fenómeno volvieron a reunirse por el aniversario para regrabar su canción estrella, pero la colaboración tampoco cuajó.

En 2024 anunciaron su reunión, esta vez "desde la armonía, desde el buenrollismo" y de hacerlo por su "propia voluntad", para ofrecer sus primeros conciertos en décadas y participar en Benidorm Fest 2025 con 'Reinas'.