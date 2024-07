Los españoles son los europeos más dispuestos a viajar a los festivales

A lo largo de los meses de verano, los macrofestivales aparecen como hongos por toda la geografía española y europea. Eventos masivos a los que acuden las mayores superestrellas de la música para ver a cabezas de cartel de la talla de Lana del Rey, Metallica, Foo Fighters, Franz Ferdinand o Arcade Fire. Hablamos de eventos con enorme tradición como el Primavera Sound y el Mad Cool en España, o Tomorrowland o Glastonbury internacionalemente, que están en el calendario de los aficionados a la música. Ante la intensa agenda de eventos musicales este verano, la agencia de viajes online eDreams ha analizado las tendencias y preferencias de los viajeros para los próximos meses en una encuesta en la que han participado 9.000 personas de todo el mundo, incluyendo 1.000 españoles, revelando una creciente pasión por los festivales y conciertos, que, en el caso de los españoles, se une a una gran disposición a viajar como parte del plan.

A nivel global, un 34 % de los encuestados confirman haber organizado un viaje para asistir a algún evento musical, y por encima de la media internacional, un 47 % de los españoles, posicionándose como segunda nacionalidad más melómana y viajera, tan solo por detrás de los estadounidenses (49 %). Además, los datos muestran que esta tendencia es especialmente popular entre los jóvenes, en concreto entre las personas de 25 a 34 años, de las que un 57 % afirman que repetirían la experiencia, y un 46 % de entre 18 y 24 confirmó tener ganas de viajar a un festival o concierto sin haberlo hecho antes. Curiosamente, este interés por probar una nueva experiencia viajera relacionada con la música es también muy popular entre los españoles de entre 55 y 64 años (55%).

Es más, muchos viajeros manifiestan interés en moverse más allá de sus fronteras para escuchar a sus artistas favoritos. Los españoles son la nacionalidad europea más propensa a viajar a otro país del viejo continente por este motivo (51 % de los encuestados), y los portugueses los más lanzados a viajar fuera de Europa (38%). Por edad, los españoles más jóvenes (de 18 a 24 años) son los más dispuestos a viajar más lejos para asistir a los festivales: un 34 % se iría fuera del continente, frente a un 17 % de las personas entre 55 y 64 años, y un 0 % de las personas mayores de 64 años.

Los asistentes a festivales no solo disfrutan de la música y el ambiente del evento, sino que también aprovechan su desplazamiento para explorar la ciudad anfitriona y sus alrededores. Según los encuestados a nivel global, un 58 % dedicaría tiempo más allá del festival a conocer la zona, siendo la española la nacionalidad más curiosa –independientemente de la edad–, con un 79 % a favor quedarse unos días más para conocer a fondo el lugar del festival o concierto. Además, dentro de los encuestados españoles, las mujeres se muestran más interesadas en conocer los alrededores (82 %), frente a los hombres (75 %).

En la encuesta realizada para eDreams, también se analizó el tipo de acompañantes de preferencia para viajar a eventos musicales, siendo los amigos (46 %) y la familia (41 %) los principales elegidos a nivel global, y mostrándose menos populares las opciones de viajar solo (4 %), o con un grupo de fans (2 %). Los españoles se decantan especialmente por los amigos (63 %) antes que por la familia (32 %) para compartir estos momentos de música en directo, especialmente los más jóvenes: un 82 % de entre 18 y 24 años viajaría con amigos a estos festivales (vs. 34 % en personas de más de 64 años). En contraposición, un 59 % de los españoles de la franja de mayor edad escogen ir con la familia (vs 14 % de la de menor edad). Por sexos, aunque ambos prefieren irse de festival con amigos, ellas muestran una inclinación más acusada (67 % vs. 57 %) y ellos están más abiertos a la opción de asistir con la familia (38 % vs 29 %).

Alojamientos

Cuando se trata de viajar para disfrutar al máximo de un concierto, la comodidad parece importante para los viajeros, siendo los hoteles los más elegidos por una amplia mayoría. En términos globales, un 52 %, y un 46 % de los españoles. Otras opciones populares son el alquiler de un apartamento (20 % de los encuestados globales, y un 24 % de los españoles), hostales (13 % global, 21 % españoles), quedarse con un conocido (7 % global, 4 % españoles) y en último lugar, el camping (4 % global y españoles). Dados a elegir, el hotel es la primera preferencia para los encuestados de todos los grupos de edad y géneros, si bien los más jóvenes se muestran más abiertos a la posibilidad de quedarse en algún alojamiento más económico tipo hostal (25 % de los españoles entre 25 y 34 vs 17 % de los mayores de 64) o camping (7 % de entre 18 y 24 vs 0 % entre 55 y 64 años).

Budapest, Madrid, Barcelona y Bilbao

Más allá de la encuesta, eDreams también ha analizado las tendencias de reservas de viaje en sus plataformas a las ciudades que acogen los principales festivales de música en Europa durante esta primavera y verano, y ha identificado crecimiento en reservas de hasta el 31 %, en el caso de Budapest durante la celebración del festival Sziget Festival, en comparativa con las mismas fechas en 2023. Otros festivales que han incentivado los desplazamientos son el Mad Cool (Madrid) y el Sónar (Barcelona) con subidas del 18 % respecto al año anterior, el BBK Live (Bilbao) con un aumento del 16 %, y el aclamado evento de tecno Tomorrowland, que ha ampliado las reservas de vuelos a Bélgica un 17 %, especialmente por parte de los españoles (un 32 % del total de reservas).