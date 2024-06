Los festivales en España, una nostalgia repetitiva

Quien prueba un festival lo disfruta y repite. Se multiplica la demanda ante una oferta en constante reproducción y desarrollo. En 2023, según la Asociación de Promotores Musicales, la facturación por venta de entradas de este tipo de citas alcanzó los 578 millones de euros. Este año se celebrarán en España casi 1.000 festivales de música. No se pierde de vista aquella burbuja de la que se comenzó a hablar en la época post pandémica propiciada por la fuerza con la que volvió la música en vivo. Pero aún no estalla.

Estamos en temporada alta. Hoy finaliza en Barcelona el Primavera Sound, que ha sido retransmitido a nivel mundial a través de los canales de Amazon Music en Twitch y Prime Video, y hasta septiembre se concentran la gran mayoría de certámenes. Sus ideales funciones son las de impulsar talentos emergentes, dar a conocer música a nuevos públicos y, por supuesto, bailar durante horas. Cuidar la experiencia es clave, y ahí reside la diferenciación de cada cita. El cartel es el gran sello, y si bien tratan de ser eclécticos, este año está repleto de propuestas clónicas y sin superar expectativas. Ante la falta de grupos de renombre en gira, los cabeza de cartel se disputan, repiten y reparten entre el sonido nostálgico y la mezcla de estilos. Eso sí, las mujeres mandan, Lana del Rey y SZA ya lo han hecho en el Parc del Fòrum, y pronto será el turno de Dua Lipa, Doja Cat o Lorena McKenitt.

Sónar

Dónde: de día, Fira Montjuic, Barcelona; de noche, Fira Gran Vía, L’Hospitalet de Llobregat. Cuándo: del 13 al 15 de junio. Cuánto: abonos por 195 euros, entradas de día, 40, y de noche, 80

Ante la nostalgia generalizada entre sonidos y bandas de los festivales, el Sónar vuelve a emerger con su toque futurista y electrónico. Más moderno aún si se tiene en cuenta que este año utilizarán la IA como herramienta para acompañar a artistas como Laurent Garnier o Adriatique.

Azkena Rock

Dónde: Mendizabala, Vitoria-Gasteiz. Cuándo: del 20 al 22 de junio. Cuánto: abonos por 175 euros y entradas de día desde 50

La Meca del festivalero adicto al rock and roll es el Azkena. Este festival viene dando la espalda desde 2002 al sonido «mainstream» para ofrecer una propuesta más «underground», con cabezas de cartel de prestigio. Este año se subirán a sus escenarios Queens of the Stone Age, Jane’s Addiction, Band of Horses, Sheryl Crow, The Rain Parade, La Perra Blanco, Mavis Staples y Arde Bogotá, entre otros.

Resurrection Fest

Dónde: Viveiro, Lugo. Cuándo: del 26 al 29 de junio. Cuánto: abonos por 199 euros

Su distintivo es claro: metal, punk y hardcore. Se trata del festival más «agresivo» musicalmente hablando del país. Ha recibido a bandas como Iron Maiden o Kiss, y este año será el turno de Avenged Sevenfold, The Offspring, Bring me the Horizon, Sum 41, Megadeth, Bad Oiiiens y Alice Cooper.

Pirineos Sur

Dónde: Lanuza, Huesca. Cuándo: del 4 al 28 de julio. Cuánto: entradas de día a partir de 30 euros

El paisaje es su principal emblema: en un escenario flotante sobre el embalse de Lanuza, rodeado del Valle de Tena, ofrecen un festival bello y comprometido con la naturaleza. Ricky Martin, Vetusta Morla, La Plazuela, Sara Baras, Mon Laferte, Baiuca, Melendi y Lorena McKennit son algunos de los artistas que integran su ecléctico cartel.

Cruïlla Festival

Dónde: Parc del Fòrum, Barcelona. Cuándo: del 10 al 13 de julio. Cuánto: abonos generales a partir de 150 euros

Música, arte y comedia. Todo ello cabe en el Cruïlla. Un cóctel de géneros y sensaciones donde hay cabida para artistas como Funzo & Baby Loud, Chucho Valdés, Avril Lavigne, Pet Shop Boys, Amaral, Albert Pla, The Smashing Pumpkins o Besmaya. Un cruce de sensaciones en pleno julio aliñado con el frescor del mar de fondo.

Mad Cool

Dónde: Villaverde, Madrid. Cuándo: del 10 al 13 de julio. Cuánto: abonos desde 210 euros.

Es uno de los platos fuertes de este año. Entre la sequía de grandes nombres en gira luce como el cartel menos repetitivo, así como el de mayor repercusión entre el público general: la capital espera a los titánicos Pearl Jam y Dua Lipa, a los que se unen Maneskin, The Killers, Black Pumas, Tom Odell, James Arthur, Tom Morello, Nothing but Thieves o Tyla.

Bilbao BBK Live

Dónde: Parque Kobetamendi, Bilbao. Cuándo: del 11 al 13 de julio. Cuánto: abonos desde 175 euros

Eterno contrincante del anterior, la gran baza de este certamen reside en su capacidad de mezclar ambientes diferentes en un espacio único. Tras los conciertos de Arcade Fire, Jungle, Parcels, Massive Attack, Ralphie Choo, Sen Senra, Shinova o Los Planetas, sus asistentes pueden agotar energías entre la electrónica del espacio Basoa o bien recargarlas en el Lasai, con unas inmejorables vistas panorámicas a Bilbao.

FIB

Dónde: Benicàssim, Castellón. Cuándo: del 18 al 20 de julio. Cuánto: abonos desde 46,50 euros

La humedad del Mediterráneo se mezcla en estas fechas con un festival que, a pesar de llevar «Internacional» entre sus iniciales, cada vez tiende más al tono nacional: Arde Bogotá, Andrés Calamaro, Niña Polaca, Dani Fernández, La La Love You y Sen Senra se unen a grupos extranjeros como Black Eyed Peas, The Libertines o The Academic.

Sinsal SON Estrella Galicia

Dónde: Isla de San Simón, en Pontevedra. Cuándo: del 26 al 28 de julio. Cuánto: abonos desde 145 euros.

¿Cómo distinguirse ante cientos de propuestas? Con la infalible incitación a la curiosidad. Además de celebrarse en un lugar estratégico y rodeado de naturaleza, esta cita destaca porque su cartel es sorpresa: el público lo descubre el mismo día que entra al recinto.

Sonorama Ribera

Dónde: Aranda de Duero, Burgos. Cuándo: del 7 al 11 de agosto. Cuánto: abonos desde 90 euros

Música en directo en pleno mes de agosto y lejos de la costa también es posible. La de Aranda de Duero es una apuesta segura para públicos de todas las edades. Este año han limitado aforo, y, de nuevo, gana la nostalgia: destacan Hombres G, Luz Casal, Califato 3/4, Carlangas, Delaporte, La Habitación Roja, Despistaos y Valeria Castro.