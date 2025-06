El K-Pop hace la «mili»: vueven BTS

No juran bandera, pero que nadie piense que hacer el servicio militar en Corea es dar un paseo por el campo: todos los hombres sanos menores de 30 años son llamados a filas durante, al menos, 18 meses de maniobras, entrenamientos y, es de suponer, alguna que otra imaginaria. Un año y medio de la vida de cualquier adulto, sin excepciones, ya seas carpintero o estrella del rock por imperativo de seguridad nacional. Y el país asiático es ejemplarizante en esto: los miembros de la banda de pop más importante del país y una de las más potentes del mundo, BTS, tuvieron que poner en pausa su carrera en 2022 para sumarse a las fuerzas armadas de su país. En concreto a la Quinta División de Infantería del ejército, donde ingresaron en diciembre de 2023. El final de su instrucción se ha convertido en un acontecimiento nacional e internacional, ya que cuatro de los integrantes del grupo han salido ya convertidos en soldados y con apenas un día de diferencia.

Primero fueron Kim Namjoon, conocido como RM, y Kim Taehyung, apodado V, y, un día después, los más esperados: Jimin y Jungkook recibieron ramos de flores y una ovación digna de un bis por un millar de fans que estaban esperando a verles de nuevo convertidos en civiles. «No ha sido una experiencia fácil –reconoció Jimin–. Sin embargo, me llevo muchos recuerdos maravillosos», dijo el cantante, que añadió un ruego lastimero: «Si te encuentras con un soldado, incluso una pequeña palabra de cariño significaría mucho para él», añadió. Con ellos, ya son seis de los siete miembros de BTS los que han cumplido con la patria. Solo queda vestido de camuflaje Suga, que termina la «mili» el 21 de junio. La consecuencia es automática: el grupo vuelve a la actividad y millones de fans contienen la respiración.

Nada en un grupo tan grande como BTS se deja sin planificar. Baste decir que la actividad del grupo, en su apogeo, ha llegado a representar el 0,2 por ciento de la economía de Corea del Sur. Así que, mientras sus miembros estuvieron aprendiendo a utilizar un rifle, se emitieron diversos contenidos que habían dejado preparados, como un documental «reality» en Disney y hasta un álbum musical para que sus fans, en el largo periodo de disciplina castrense no les olviden. Quizás no irónicamente a su base de fans se la conoce como «Army», que es también un acrónimo para «Adorable Representative M.C. For Youth» (representantes adorables de la juventud, en español) y, además, el nombre de BTS en coreano, Bangtan Sonyeondan, se traduce como «boy scouts a prueba de balas». Ahora ya pueden presumir de ambas cosas.

Así que lo que queda por saber es cuándo y cómo va a volver el septeto a los estudios y los escenarios. Su agencia de representación se ha mantenido hermética en cuanto a los planes para el futuro inmediato del grupo. «Los miembros de BTS necesitarán tiempo para reflexionar y prepararse», señaló la compañía, que celebrará los 12 años de actividad del grupo en el evento BTS Festa, que se celebra los días 13 y 14 de junio y en el que anunciarán sus nuevos proyectos bajo un nuevo ritmo marcial.