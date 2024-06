Lana del Rey, atrapada en el país de Nunca Jamás

Qué belleza. Lana del Rey brilla por dentro y por fuera. Es una muñeca de porcelana, de voz prodigiosa y entrañable carácter. Parecía que a la artista neoyorquina no le resultaba fácil mirar hacia su público durante el concierto que ofreció este viernes en el Primavera Sound de Barcelona. Es entendible. Fue abrumador. Actuó en el escenario Estrella Damm, uno de los principales y el que ocupa, junto con el de Santander, el mayor espacio del recinto del Parc del Fòrum. No se veía un solo hueco vacío. Una gran manta de personas que esperaron en silencio, pacientes, la llegada de la cantante que, como las grandes divas, se hizo de esperar. La calma del público, que debió mimetizarse con la característica tranquilidad y serenidad de la propia artista, se vio al fin interrumpida por los potentes susurros de Lana del Rey, y lo que siguió fue un cuento de hadas, con sus vestidos de brillantes -nada que envidiar a las "swifties"-, sus flores en el pelo, sus consistentes pestañas y su dulzura innata. Resonaron con unanimidad sus canciones, y sus letras y sonrisas quedaron para siempre atrapadas en el Primavera Sound como su particular país de Nunca Jamás.

El de Barcelona es un festival de contrastes, y ello se comprobó ante todo en la jornada del viernes. Si bien durante la primera, el jueves, se pudo combinar el arte de Vampire Weekend con el de Dillom o con las caderas de Pulp, lo de ayer fue ecléctico, tanto en perfiles de artistas como en sonidos. Nada tenía que ver la impronta de Villano Antillano, que actuó en el íntimo escenario Etnia, con la de Troye Sivan. Eso sí, son artistas que no comparten género pero sí la capacidad y el propósito de extender la inclusión como la única forma de vida. Villano Antillano, entre canción y canción, entre perreo y perreo, y entre gritos de "¡guapa!", confesaba cómo ha conseguido, como mujer, seguir adelante y triunfar en lo que le gusta. Mientras tanto, el escenario de Troye Sivan, al que se subió como colaboración Guitarricadelafuente, fue la celebración del amor LGTBIQ+. En el Primavera Sound se celebró lo plural, la diversidad y, ante todo, la pasión por la música.

Troye Sivan y Guitarricadelafuente Christian Bertrand

Se comprueba en un festival hasta qué punto la música une todo tipo de personas, independientemente de sus ideas, edades, géneros o voluntades. Es una cita donde todo cabe, donde, en el caso del Primavera Sound, la ciudad se da el encuentro con el Mediterráneo, y por lo tanto donde todo parece posible. Todo parece sencillo, incluso la posibilidad de ver a Keanu Reeves haciendo solos con el bajo: su grupo Dogstar también actuó el viernes, mostrando a Barcelona un culto al rock y a través de una figura mítica del cine.

El perreo está de moda

Uno de los grandes broches de esta edición del festival lo puso Rels B. En el escenario Amazon Music, el artista mallorquín consolidó su éxito ante cientos de personas. Si bien el espacio es menor, la sensación era la misma que con Lana del Rey: el público llenó hasta los topes los alrededores del escenario. Lo demostró alto y claro: el urban, el hip hop, el reguetón están de moda, y es una música a la que acoger con respeto y muchas, muchas ganas de bailar.

Rels B, en el escenario Amazon Music del Primavera Sound Sergio Albert

Durante este sábado concluirán los conciertos del Primavera Sound, con artistas como PJ Harvey, Alcalá Norte o Roísín Murphy. Además, este certamen ofrece la posibilidad de acceder a una retransmisión en directo para todos aquellos que hayan podido asistir: Amazon Music, a través de sus canales de Twicht y de Prime Video, está ofreciendo los conciertos en directo, ampliando así las posibilidades de acceso a la cultura y a los entresijos del festival y sus músicos, pues también se incluyen entrevistas con algunos de ellos. Un aspecto más con el que se comprueba lo que veníamos sospechando: el Primavera Sound es un micromundo, que sí entiende de espacio y quizá no tanto de tiempo, y en cuyo bucle musical a más de uno nos gustaría quedarnos atrapados.