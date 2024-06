El viaje onírico de Justice despega en el Primavera Sound

Han dejado atrás la lluvia de París para empaparse de la humedad mediterránea. Justice, el dúo francés de electrónica, house y techno compuesto por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, se han trasladado a Barcelona para también introducirse en ese micromundo que es el Primavera Sound.. Es festival de festivales en cuanto a distribución, amplitud y organización. Nada estorba ni nada se echa en falta en esta cita, al menos durante sus dos primeras jornadas. Arrancó oficialmente el jueves, con el movimiento de caderas de los sesentones de Pulp o el medido descaro de Dillom, y el viernes fue el turno del dulce potencial de Lana del Rey, de Disclosure o Rels B. Entre kilómetro y kilómetro caminado entre escenarios, el turno de Justice fue en la madrugada de la primera jornada, y emergieron en un directo como prometen en diferido: el fin del mundo llegó a la pista de baile.

Justice en el Primavera Sound Alejandro Garcia Agencia EFE

Horas antes de su actuación, cuando aún el festival mantenía sus puertas cerradas, el dúo de artistas se reunió con este diario. Bajo un sol contrarrestado por la brisa marítima, cierto antojo de jamón serrano y con Mujeres probando sonido a pocos metros, De Rosnay confesaba que «preferimos el trabajo de estudio al del directo, porque nos resulta muy extraño subir a un escenario, es algo particular. Nos encanta el resultado, pero no nos hemos acostumbrado». Es cierto que expresan una seriedad que lejos queda de lo hosco, que más bien tiene que ver con una forma de ser introspectiva, incluso tímida, pero no por ello menos directa. Ese es el ADN, quizá, del artista de éxito imprevisto, aunque consecuente y razonable.

Una impronta que, en el escenario, mantienen: íntimos a la vez que se funden en un sonido experimental. Definen su música como «un viaje emocional. Tenemos gustos muy polifacéticos, nos gusta sorprendernos a nosotros mismos para después remover a la gente que nos escucha», explica Augé. En eso se basa su último disco, «Hyperdrama», que lanzaron hace apenas un mes, tras tres años y medio trabajando, y que es resultado de «un cúmulo de fantasías, como estar en un sueño», matiza De Rosnay. Equiparan su nivel de inventiva en «Hyperdrama» con la de Hayao Miyazaki, director de la insólita «El viaje de Chihiro». «Expresa libertad, combina el Japón tradicional con formas psicodélicas, incluso extraterrestres», expone De Rosnay, y su compañero confirma que «nos gusta que el disco esté abierto a la interpretación para que cada uno inyecte sus sentimientos».

Un medio de vida

El viaje onírico de Justice no sería posible, no obstante, sin sus sintetizadores o sin sus ideas futurista. Y sin, por tanto, atender a los avances de la tecnología. Pero no les inquieta la Inteligencia Artificial. Opina De Rosnay que «la gente comete el error de rechazarla, porque no se dan cuenta de que lo más difícil es saber usarla, tener una buena idea es más importante que la técnica para desarrollarla». «¿Cuántas canciones falsas de Drake puedes hacer antes de que se vuelva aburrido?», plantea Augé, «empieza a ser repetitivo, entonces no nos asusta demasiado».

Justice, durante su concierto en el Primavera Sound Sergio Albert

Sí les preocupa el nivel de accesibilidad hacia la música en directo, un tema que, coinciden, puede dar para horas y horas de debate. «Preferimos las entradas baratas. Nosotros no hacemos giras para ganar dinero, porque si quisiéramos eso trabajaríamos como DJ durante todo el año y sería más fácil», asegura De Rosnay. Advierte que «una buena propuesta requiere de muchos recursos humanos. Además, si todo fuera gratis, no podríamos pasarnos tres años y medio en un estudio creando un disco». Es, continúa Augé, «complicado, porque hacer música es un medio de vida para la gente, debe haber en ese sentido cierta responsabilidad por parte del público. Pero, a la vez, odiamos la zona VIP, porque no es democrática e incluso molesta para una banda, porque los verdaderos fans están detrás. Eso sí es un problema. La cultura en general debería ser para todos, no sólo para quienes tienen dinero». Es, por tanto, de justicia que el fin del mundo nos pille bailando (a todos).