De Johnny Depp a Keanu Reeves: Los 5 actores que se han atrevido en la música

Es un hecho que actores como Ryan Gosling, Johnny Depp o Keanu Reevesson conocidos en el mundo del cine con premios y una carrera muy relevante delante de las cámaras. Pero, cuando salen del plató muchos también se suben al escenario para hacer música con sus bandas.

El actor conocido por películas como "Matrix" forma parte del mundo de la música tocando el bajo para la banda grunge "Dogstar". Además de Reeves, los otros miembros del grupo son Robert Mailhouse, quien también es actor y ha aparecido en series de televisión como "Seinfeld" y el cantante Bret Domrose.

"Dogstar" se formó en 1991 después de que Reeves y Mailhouse se conocieran en un supermercado, los dos comenzaron a tocar con el guitarrista Gregg Miller en un garaje y acabaron saliendo de gira. La banda ha hecho en total tres álbumes de estudio: "Our Little Visionary" (1996), "Happy Ending" (2000) y "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees" que salió el pasado 2023.

La agrupación estuvo activa desde 1994 a 2002, durante este tiempo, realizó giras por Asia y Estados Unidos y llegó a abrir conciertos de cantantes como David Bowie y Bon Jovi. Formaron parte de diferentes festivales como el de Glastonbury o en los premios indios "Zee Cine Awards".

Después de 8 años haciendo música, decidieron separarse tras su último concierto en Japón. Pero, Reeves y Mailhouse no dejaron de ser compañeros de banda, ambos formaron parte de otra agrupación llamada "Becky".

Para sorpresa de los fans, "Dogstar" decidió volver en la cuarentena de 2020 y en 2022 anunciándolo definitivamente.

Ryan Gosling: "Dead Man's Bones"

La banda, conformada por el actor Ryan Gosling ("Barbie") y el guionista Zach Shields ("Godzilla vs Kong"), se creó en 2007 después de que ambos se conocieran dos años antes por sus respectivas novias.

Aunque al final acabaron haciendo un grupo de rock, la idea principal era una obra de teatro, una historia romántica entre dos fantasmas. Esto se debe a que Gosling y Shields tenían pasión por el mundo paranormal, concretamente por la atracción "La Mansión Embrujada" del parque DisneyLand. Pronto abandonaron el proyecto del musical debido a que se iba del presupuesto.

"Dead Man's Bones" apareció entonces y pronto sacaron un álbum en 2009 con ese mismo nombre. Para este contaron con la colaboración de un coro de niños llamado "The Silverlake Conservatory Children’s Choir" y decidieron hacer uso de efectos de sonido como pasos, cristales rotos o lobos.

La banda tiene más de 300 mil oyentes mensuales en Spotify, un documental que se puede ver en YouTube y canciones como "Pa Pa Power", "In The Room Where You Sleep" o "Lose Your Soul" han sido reproducidas más de 10 millones de veces.

La última vez que se subieron a un escenario fue en 2010 por la complicada agenda de Gosling en el mundo de la actuación. El actor no ha descartado volver a los escenarios o crear un nuevo disco, esta vez sin niños: "no es muy Rock N' Roll", bromeó.

Macaulay Culkin: "The Pizza Underground"

Culkin comenzó en el mundo de la actuación a los cuatro años, ha grabado 19 películas, pero la que le catapultó a la fama fue "Solo en casa" de 1990. Además de resaltar en el mundo del cine y de series de televisión, formó parte de la banda "The Pizza Underground".

La banda secreó en Nueva York en 2013 después de que el proyecto musical comenzara como "una broma" un año antes. Según la cantante y compositora Phoebe Kreutz, la broma era que todaslas canciones de la famosa banda "The Velvet Underground" trataban sobre pizza. De ahí nació "The Pizza Underground" conocida por hacer "comedia rock".

La agrupación dedicaba sus actuaciones a versionar canciones de "The Velvet Underground" pero con una peculiaridad, cambiaban la letra por elementos como "queso" o "porción", todo relacionado con el mundo culinario de la pizza. Una de sus versiones más conocidas es "Take a walk on the pizza side", en vez de la canción "Take a walk on the wild side".

Juntos han actuado en diferentes locales y festivales participando en el "Primavera Sound" de Barcelona en 2014 o en el festival inglés "Dot to Dot", en el que recibieron insultos por sus parodias.

"The Pizza Underground" decidió separarse en 2018, según informó Macaulay Culkin en el podcast "WTF" del comediante Marc Maron.

Tom Glynn- Carney: "Sleep Walking Animals"

El actor es conocido por su actuación como Aegon Targaryen en "La Casa del Dragón", precuela de Juego de Tronos que sacará su segunda temporada este verano. También ha formado parte de películas como "Dunkerque"(2017) con actores como Cillian Murphy y Tom Hardy.

La banda de indie-folkse formó en 2019 y está conformada por Tom Glynn- Carney como cantante principal, Alex Harford (guitarra), Bill Caple (batería), Hugh Perera (teclado y voz) y Joe Etherington (guitarra y voz). Aseguran que "crecieron como amigos primero antes de formar la banda". Se unieron para acompañar con música la poesía escrita por Glynn-Carney.

Son conocidos por canciones como "Aengus’ Fool" o "Wild Folk" con más de 200 mil reproducciones en Spotify y entre sus máximas influencias están "Fleet Foxes" y "Talking Heads".

El año pasado realizaron su último lanzamiento "Pink. Yellow. Red" y se les puede ver en directo en Reino Unido.

Johnny Depp: "Hollywood Vampire"

Depp es un actor mundialmente conocido por trabajar activamente en el mundo del cine desde 1984. Ha protagonizado películas como "Los Piratas del Caribe" y varias cintas del director Tim Burton como "Eduardo Manostijeras" o "Alicia en el país de las maravillas". En total, ha formado parte de unas 65 películas pero eso no ha hecho que no tenga tiempo para dedicarse también a la música.

"Hoollywood Vampire" es uno de sus proyectos musicales más conocidos debido a que junto a él también actúan el cantante Alice Cooper y el guitarrista de hard rock Joe Perry. Se creó en 2012 y su nombre viene directamente de un club que Cooper tuvo en los años 70, cuya misión era "beber hasta que nadie pueda levantarse".

Los tres decidieron juntarse para rendir tributo a grandes artistas de la historia de la música. Junto a Depp, Cooper y Perry, también forma parte de la agrupación Tommy Henriksen. En el escenario a la banda le ha acompañado también celebridades como Duff McKagan y Matt Sorum (Guns N' Roses).

Su discografía consta de dos álbumes "Hollywood Vampires" lanzado en 2015 y "Rise", en 2019. Además, junto a su tour del verano de 2023, sacaron su disco en vivo "Live in Rio" de ese mismo año.