Llega Holika Festival: reguetón, electrónica y... el Imperio Romano

Es una de las citas más originales del verano. Durante cuatro días, Calahorra (La Rioja) dejará de ser una ciudad para convertirse en la capital de un imperio musical muy particular, el Holika Festival. Bajo el lema “Holika VII: The Rise of The Empire", el festival celebra su séptima edición transformando la localidad en una renacida Calagurris Iulia Nasica. Los escenarios del evento recrean el Coliseo, el Panteón o el Foro, con decoraciones diseñadas por artesanos falleros de Valencia. De fondo, reguetón y electrónica que pondrán a bailar a más de 100.000 personas.

Del 25 al 28 de junio, Holika 2025 desplegará 16 escenarios -12 dentro del festival y 4 gratuitos repartidos por Calahorra- con una ambientación inspirada en el Imperio Romano. El evento reúne a superestrellas del reguetón, el trap y la electrónica con nombres como Ozuna, Duki, Omar Courtz, Alejo, Luck Ra, La Joaqui, Gonzy, Omar Montes, Cyril Kamer en la escuadra latina y de Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Timmy Trumpet y Claptone en la electrónica.

El recinto, de 500.000 m² se encuentra a orillas del río Cidacos, con zona de glamping y camping. Así, la plaza de toros se convierte en el Circus Maximus, donde se podrán ver carreras de cuadrigas, acrobacias ecuestres, danzas rituales y escenas de ambientación histórica que transportarán al público a otra era. El Paseo del Mercadal se torna el Forum Sonorum, donde tendrán lugar los tardeos musicales con DJs emergentes en el corazón de la ciudad. La Plaza del Raso es la Corea Augusta, poblada de danzas tradicionales y pasacalles protagonizados por colectivos locales, que llenarán las calles de ritmo, tradición y espíritu comunitario.

El evento presenta además una innovación importante. Se trata de las pulseras centinela, un sistema que permite detectar la presencia de drogas en la bebida para prevenir contra la sumisión química. Un complemento reactivo en la pulsera que será entregada a los asistentes permite detectar hasta 22 tipos de drogas en bebidas con solo mojar un dedo y aplicarlo sobre la pulsera. Si cambia de color, hay riesgo. Una medida pionera y clave para prevenir la sumisión química, especialmente entre mujeres.