Ringo Starr corrige las películas de los Beatles: "Nosotros no éramos así"

En una entrevista con el 'New York Times' Ringo Starr reveló que ha colaborado activamente en las películas biográficas de los Beatles que dirige Sam Mendes, en las que la premisa es que el guion, al igual que su personaje interpretado por Barry Keoghan, debe ser lo más fiel posible a la realidad. Según ha asegurado, ambos pasaron dos días juntos releyendo el texto línea por línea para perfeccionar el proyecto.

Ringo Starr sentía que algunos aspectos de su vida estaban demasiado alejados de la realidad. En particular, quería reescribir las partes sobre su primer matrimonio con Maureen Starkey Tigrett, madre de sus tres hijos. "Tenía un guionista, un guionista muy bueno, con gran reputación, y lo escribió muy bien, pero no tenía nada que ver con Maureen y conmigo", explicó Starr. "Nosotros no éramos así". Tanto es así que el baterista le explicó a Sam Mendes: "Nunca lo habríamos hecho".

Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon y George Harrison, en el Aeropuerto John F. Kennedy archivo

Tras los ajustes realizados en colaboración con Sam Mendes, el exbeatle afirma sentirse más tranquilo. Confía plenamente en el director y en su visión artística: "Hará lo que tenga que hacer, y le enviaré paz y amor".

El proyecto de Sam Mendes, 'The Beatles - A Four-Film Cinematic Event', se estrenará en abril de 2028. Este gran evento cinematográfico contará de cuatro películas biográficas, cada una dedicada a uno de los icónicos miembros del grupo con un lema conjunto: "Cada hombre tiene su propia historia, pero juntos son legendarios".

Paul Mescal (The Lost Daughter ) interpretará a Paul McCartney, Joseph Quinn ( Stranger Things ) interpretará a George Harrison, Barry Keoghan ( Dunkerque, Saltburn ) interpretará a Ringo Starr y Harris Dickinson ( The King's Man ) interpretará a John Lennon.