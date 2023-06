Mahou compra el 51 por ciento de Mad Cool Events

La cervecera Mahou San Miguel ha adquirido el 51% de Mad Cool Events, la sociedad que explotará los terrenos donde se celebrará, a partir de este año, el Festival Mad Cool y que albergarán, a lo largo de 2023, otros eventos masivos como el concierto de Harry Styles o el Reggaetón Beach Festival. Con esta participación, la compañía, que no precisa el importe de la operación, diversifica su negocio poniendo de manifiesto su "firme e histórico compromiso" con el ocio en Madrid.

Se trata de unos terrenos que se encuentran al sur de Madrid y adonde se trasladará el festival este año por primera vez tras su paso por la Caja Mágica y Valdebebas Ifema. La enorme parcela, de 190.000 metros cuadrados, está gestionada por Mad Cool Events, una compañía que se constituyó en 2021 con tres socios, Rafael Coto, Javier Arnáiz y Farruco Castromán, impulsores del festival. El objetivo es que el recinto albergue eventos durante el resto del año, más allá de la temporada de festivales, gracias a su imponente capacidad de aforo, de hasta 70.000 personas. El Mad Cool de 2023 se presenta con las grandes reclamos de Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher, Robbie Williams, Queens Of The Stone Age, The Prodigy y The Offspring, entre otros.

El director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero, señaló que, con esta adquisición, la compañía del sector cervecero complementa su presencia actual en otros espacios de la capital que constituyen un "activo fundamental" para promover el ocio y el entretenimiento en Madrid tales Ifema o el WiZink Center. Por su parte, el consejero delegado de Mad Cool Events, Rafael Coto, ha añadido que la entrada de un socio como Mahou San Miguel les "llena de ilusión y refuerza la confianza en este proyecto", cuyo desarrollo sitúa a Madrid como un "destino relevante" para acoger grandes eventos musicales a lo largo del año.