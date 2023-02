Muere a los 94 años Burt Bacharach, la canción más elegante

Su formación clásica y su afición jazzística le hicieron el maestro ideal, el hombre capaz de hacer grandes melodías para la radio musical, canciones hermosas fáciles de escuchar, temas elegantes para todos los públicos. Burt Bacharach ha fallecido a los 94 años dejando detrás de sí una larga lista de temas inolvidables, de melodías para la posteridad y de arreglos marca de la casa. Cientos de sus canciones fueron populares en las listas entre los años cincuenta y los ochenta y aparecieron en bandas sonoras, algunas tan inolvidables como «Raindrops Keep Fallin' on My Head».

Nacido en Nueva York, donde se aficionó a los clubes de jazz para los que no tenía edad de frecuentar, Bacharach escuchó tocar a Count Basie y Dizzy Gillespie mientras estudiaba a Stravinsky. Uno de sus primeros trabajos fue el de hacer de arreglista y director del espectáculo de Marlene Dietrich por Europa a finales de los 50. Sin embargo, su ruptura llegó en 1957, cuando compuso "The Story of My Life", tema que se convirtió en número uno de las listas country a fines de ese año. Su siguiente canción, "Magic Moments", fue grabada por Perry Como para RCA Records y también alcanzó lo más alto de las listas en 1958.

Con dos éxitos en el bolsillo, comenzará la larga carrera de Bacharach junto a David Hal como letrista. Serán los años del emblemático Brill Building, una factoría de éxitos como ninguna otra. Primero con Dionne Warwick, una joven vocalista a la que habían conocido recientemente, pero después con todos los artistas que eran alguien en el mundo de la música. "I'll say a Little Prayer", con Aretha Franklin, "What's New, Pussycat?", con Tom Jones, "Make It Easy On Yourself", de Walker Brothers y muchos otros éxitos cantados por Barbra Streisand, The Stranglers, Dusty Springfield, The Drifters, Jack Jones, Jackie DeShannon y Luther Vandross, entre otros, hasta llegar al centenar de éxitos a lo largo de las décadas.

Muchos temas de Bacharach fueron adaptados por músicos de jazz como Stan Getz y Wes Montgomery. También fue compositor y arreglista de exitosas películas como "Alfie" de 1966 y de 1967 "Casino Royale". Bacharach y David también trabajaron en Broadway con el productor David Merrick en el musical de 1968 "Promises, Promises". En 1969 la canción interpretada por BJ Thomas "Raindrops Keep Falling on My Head" de la película "Butch Cassidy and the Sundance Kid" ("Dos hombres y un destino" en España) ganó el premio Óscar como mejor canción de Banda Sonora.