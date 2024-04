Muere Clarence "Frogman" Henry, voz del éxito "Ain't Got No Home"

El soulman Clarence "Frogman" Henry, uno de los cantantes de R&B más conocidos de Nueva Orleans ha fallecido a los 87 años. Henry logró un éxito a los 19 años con "Ain't Got No Home", que se convirtió en un fenómeno en 1956 y luego le dio a Henry una fama renovada cuando apareció en las bandas sonoras de “Forrest Gump” y “Mickey Blue Eyes”.

Henry, que tenía previsto actuar en el Nueva Orleans Jazz & Heritage Festival a finales de este mes, pero ha fallecido por causas que no han sido reveladas por la familia. Tras el éxito de aquella canción, su carrera entró en declive y en 1958, la popularidad de Henry se limitaba a tocar en clubes nocturnos en Bourbon Street en la capital de Louisiana.

“Pensé que brillaría el sol. Pensé que mi récord siempre permanecería ahí y en la cima, pero en 1958, llegó la lluvia y me trajo de regreso a Nueva Orleans”, dijo Henry a The Associated Press en 2003. Pero en 1960, una nueva canción, ""(I Don't Know Why) But I Do"", del compositor cajún Bobby Charles y arreglada por Allen Toussaint, le dio a Henry un éxito renovado.

Con Bill Black Combo y Jive Five abrió para los Beatles durante 18 fechas en 1964 durante su primer viaje a Estados Unidos y realizó numerosas giras, desde Escocia hasta Nueva Zelanda. En Luisiana, Henry siguió siendo popular. También fue uno de los pocos músicos negros de Nueva Orleans que pasó a los círculos musicales cajún.

Henry, que nació en Nueva Orleans el 19 de marzo de 1937, comenzó a tocar el piano a los 8 años y tomó lecciones que a su hermana no le gustaban. Trabajó para su padre hasta los 15 años, a menudo sin dinero. Tocó el trombón y el piano en la banda de su escuela secundaria y luego se unió a The Toppers, viajando por el sur de Luisiana antes de triunfar.

“Cuando iba a la escuela, quería ser Fats Domino, Profesor de Pelo Largo, y usaba una peluca con dos trenzas y me hacía llamar Profesor de Pelo Largo”, dijo Henry a la AP. “Me gusta el ritmo de Fats Domino, pero toco mis propios acordes y mi propio estilo”.

La fama nacional de Henry se desvaneció, pero siguió siendo popular en Luisiana. Fue un fijo de Bourbon Street hasta 1981, cuando se retiró del agotador circuito de clubes. Pero nunca abandonó la música y continuó agradando al público anual en el Jazz & Heritage Festival. Los arreglos funerarios están pendientes en la funeraria Murray Henderson.