Muere Robbie Robertson, el genio creador de The Band

El músico Robbie Robertson, guitarrista y compositor principal del mítico grupo de rock The Band, murió a los 80 años en Los Ángeles después de “una larga enfermedad” de la que casi nadie sabía nada. “Robbie estaba rodeado de su familia en el momento de su muerte”, comunicaron sus representantes. En lugar de flores, la familia ha pedido que se hagan donaciones para apoyar un nuevo centro cultural en el que estaba trabajando.

Se marcha así un absoluto genio que fue capaz de elevar la música americana a otro nivel. Primero, como el revolucionario guitarrista de Bob Dylan en la crucial época de mediados de los 60; y después, como creador de un sonido irrepetible y original como el que logró con The Band. De aquel grupo de cinco miembros ya solo queda vivo el teclista Garth Hudson, de 86 años.

Robertson nació en Ontario, Canadá, el 5 de julio de 1943 y por sus venas corría sangre india. Creció escuchando a los pioneros del rock and roll y con apenas 17 años ya se ganaba la vida como guitarrista del héroe rock-a-billy local Ronnie Hawkins. Tras dejarle, su contribución al disco “So many roads” de John Hammond llamaría la atención de un tal Bob Dylan y ahí comenzaría a reescribir la historia.

El genio de Minnesota eligió a The Hawks (luego The Band) como grupo de apoyo para su mítica gira de 1966 que revolucionaría el mundo del rock and roll con su sonido salvaje y chirriante. Era lo nunca visto y el estilo de Robertson, nunca suficientemente reconocido, se convertiría en algo mil veces imitado después. Fue un pionero del instrumento, aportando una fiereza como nunca antes se había visto. Su guitarra hacía sangrar cualquier canción.

Tras su accidente de motocicleta, Dylan se retiraría a Woodstock y los miembros de The Band se irían con él para desarrollar otra música increíblemente original que luego se plasmarían en “The Basement Tapes”. Robertson comenzaría a componer e impresionaría al propio Dylan con canciones que parecían condensar tres siglos de tradición pero dotándolas de un sonido absolutamente contemporáneo y original. “Music from Big Pink”, de 1968, dejaría noqueado al mundo del rock and roll y se convertiría en álbum de referencia para gente tan diversa como The Beatles, Eric Clapton, Pink Floyd, Jimi Hendrix y muchos más. Ahí estaba “The Weight”, uno de los mayores himnos de la música americana.

The Band se acabó en 1978 entre heroína, deslealtad, codicia y desamor. El concierto “The Last Waltz” sería el más hermoso epitafio jamás firmado por una banda y Robertson intentaría recuperar brillo inútilmente. En los últimos años se dedicaría a reivindicar la enorme figura de The Band con una autobiografía y un documental muy inspiradores que sirvieron para grabar a fuego la grandeza de su música ya para siempre. Con Robbie Robertson se va un monumental pilar de la música contemporánea.