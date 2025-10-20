La Oreja de Van Gogh arrasa con la venta de entradas y anuncia nuevas fechas en su gira 2026: estas son

Se hicieron de rogar debido al retraso en la hora estimada por la caída del servidor de Amazon, pero por fin los fans deLa Oreja de Van Gogh pudieron adquirir las entradas para los conciertos de la gira que el grupo guipuzcoano ofrecerá a lo largo y ancho de España en 2026.

Y había ganas, porque apenas una hora después de abrirse la veda para la adquisición de los tickets ya estaban agotadas las localidades para los recitales en el Bizkaia Arena de Bilbao (9 de mayo), en el Movistar Arena de Madrid (28 y 29 de mayo), en el Illumbe Donostia Arena de San Sebastián (31 de julio), en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza (9 de octubre), en el Palau Sant Jordi de Barcelona (6 de noviembre) y en el Navarra Arena de Pamplona (20 de noviembre).

Por ello, la banda de pop donostiarra ha decidido añadir una fecha más a cada una de las paradas de su gira donde se ha colgado el letrero de "no hay billetes". Así, estarán también en Bilbao el 10 de mayo, en Madrid el 31 de mayo, en Donostia el 1 de agosto, en Zaragoza el 10 de octubre, en Barcelona el 7 de noviembre y en Pamplona el 21 de noviembre.

Además de las localidades para estos conciertos suplementarios, siguendisponibles en la web oficial del gupo las entradas para la gira 'Tantas cosas que contar' en las otras ciudades españolas donde actuará La Oreja de Van Gogh: Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Santander, Valladolid, Valencia y La Coruña.