Patti Boyd subastará las cartas de amor de Clapton y Harrison

Fue uno de los triángulos amorosos más sonados de la historia de la música y una verdadera suerte para el resto del mundo. En un vértice, George Harrison. En el segundo, Eric Clapton. Trazando la hipotenusa aparece Pattie Boyd, musa y pareja sentimental de ambos. Boyd estuvo casada, primero, desde 1966 hasta 1977, con el Beatle, quien escribió para ella “Something”, aunque para cuando la canción se publicó, su mujer ya mantenía en secreto un romance con su gran amigo Eric Clapton, a quien, a su vez, inspiró la escritura de “Wonderful Tonight” y “Layla”. Así que fue una suerte para todos, salvo para Harrison.

La historia del triángulo estaba muy bien contada, en absoluto era un secreto, pero ahora podrán saberse algunos detalles que permanecían en la intimidad de sus protagonistas. El vértice clave de la historia es el de Patricia Anne 'Pattie' Boyd, quien, a sus 79 años, ha anunciado que subastará las cartas de amor que recibía de Clapton y Harrison en los años 60 y 70. La cita tendrá lugar el próximo 8 de marzo en Christie's de Londres.

En la citada venta online, que durará hasta el 22 de marzo, Boyd también ofrecerá al mejor postor fotografías, joyas, ropa o cuadros. Boyd conoció a Harrison cuando formó parte del reparto de la película de los Beatles “A Hard Day's Night” (1964), donde ambos sintieron una inmediata conexión, según contó ella misma: “Él era bastante tímido, como yo. Creo que por eso congeniamos", explica Boyd en una entrevista en la página web de la casa de pujas.

Ambos se casaron en enero de 1966 tras un noviazgo de dos años aunque Harrison estaría fuera, de gira con los Beatles, durante la mayor parte del matrimonio. Precisamente, las cartas o mensajes que éste le enviaba cuando se encontraba con el grupo, diciéndole cuánto la echaba de menos, también serán subastadas. "George era adorable cuando estaba lejos. Me echaba de menos, y yo a él, terriblemente, y me escribía unas cartas fantásticas y unas postales maravillosas", revela Boyd. En una de esas notas, el músico le dice: "Espero que estés bien. Te echo de menos. Estoy muerto de hambre, muchos sándwiches de queso a la plancha. Te quiero".

En cuanto a Clapton, éste visitaba a menudo a la pareja en su residencia en el condado inglés de Surrey, y durante esa época el guitarrista empezó a albergar sentimientos por la esposa de su amigo. Según recuerda Christie's, en 1970 Clapton escribió una carta a la modelo en la que le decía que quería "cerciorarse" de los sentimientos de la modelo "hacia un asunto bien conocido para ambos".

"Lo que desearía preguntarte es si todavía quieres a tu marido. Todas estas cuestiones son muy impertinentes, lo sé, pero si sigue habiendo algún sentimiento en tu corazón hacia mí, debes decírmelo", indica Clapton en la misiva, en la que añade: "No me llames por teléfono. Envíame una carta...es mucho más seguro". Parece que, en principio, Boyd atribuyó el mensaje a un seguidor aunque Clapton le aclararía más tarde su procedencia. En otra carta del guitarrista enviada meses después, escrita en el reverso de una página extraída de la novela de John Steinbeck 'De ratones y hombres', Clapton le dice: "Querida Layla (diminutivo con el que el artista se dirigía a ella). ¿Por qué dudas, soy un mal amante, soy feo, soy demasiado débil, demasiado fuerte, sabes por qué?".

"Si me quieres, tómame, soy tuyo. Si no, por favor rompe el hechizo que me ciega. Enjaular un animal salvaje es un pecado, domarlo es divino. Mi amor es tuyo", agrega Clapton, quien posteriormente escribió el tema "Layla" en honor a la maniquí. Si bien la modelo rechazó las declaraciones de este último inicialmente, después de que su matrimonio con Harrison colapsara en los 70, se unió sentimentalmente a Clapton, con quien se casó en 1979 con las bendiciones del Beatle, y del que se divorció diez años después.