Pet Shop Boys presentan su álbum "Nonetheless" que saldrá este mes

Los Pet Shop Boys subieron a un escenario londinense para presentar el nuevo disco que sacarán el próximo 26 de abril. Se llama "Nonetheless" y es el álbum número 15 del dúo.

El álbum producido por James Ford constará de 10 canciones, la primera de ellas "Loneliness" ya se puede escuchar online acompañado con un video musical que salió en enero de este año.

En estos nuevos temas de la banda se podrán ver tanto baladas como la música "de baile" que tanto representa a los artistas, para celebrar "las emociones únicas y diversas que nos hace humanos". Han asegurado que, a petición de Ford, tuvieron que cambiar los arreglos de sus canciones debido a que "a veces eran un poco complicados" pero igualmente constarán de toques electrónicos, orquestas e incluso se han atrevido con el rap.

En la entrevista del evento, realizada por "The Guardian" además del álbum, también han hablado de diferentes temas. Taylor Swift fue uno de ellos. Neil Tennant (cantante del dúo) expresó que presta atención, al contrario que el teclista de la banda Chris Lowe, a la música pop actual. Tennant asegura que se encuentra fascinado porque Swift sea "tan popular y tan grande", pero se pregunta dónde están "sus canciones conocidas", "Tiene una gran voz, y las producciones son preciosas, pero melódicamente… Es decir, ¿Dónde está su Billie Jean?".

La entrevista también se caracterizó por la nostalgia que sienten ambos por los años 80, diciendo que quizás fue "el último período de creatividad musical".

Hace poco también hablaron de otro cantante de la industria musical actual: Drake. El cantante canadiense cantó, casi de una manera idéntica, una de las frases del tema "West End Girls" de Pet Shop Boys en una de sus canciones. La letra de Drake decía: "And it’s 6, our town a dead end world/ East End boy and West End girls" y la del dúo: "In a West End town, a dead end world/ The East End boys and West End girls".

El grupo contestó al cantante por la red social X (antes Twitter) diciendo: "Es sorprendente escuchar a Drake cantando el coro de "West End Girls" en la canción "All The Parties" de su nuevo álbum. No se ha dado crédito ni se ha solicitado permiso".