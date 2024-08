Rod Stewart cancela su concierto. ¿Qué le ocurre?

"Estoy destrozado", ha declarado Rod Stewart pocas horas después de la cancelación del que iba a ser su concierto número 200. El legendario artista, de 79 años, iba a celebrarlo en el Coliseo del Caesar's Palace, en Las Vegas, pero se vio obligado a suspenderlo por culpa de una faringitis estreptocócica, una infección cuyos síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor de garganta y ganglios linfáticos inflamado. El cantante ha mostrado su disgusto a través de un comunicado difundido en sus redes sociales: "Estoy absolutamente destrozado. He estado esperando este concierto durante mucho tiempo”.

A pesar de la alarma desatada, la faringitis no es una enfermedad grave y se trata con antibiótico. El problema, sin embargo, condiciona para quien como él necesita la voz para trabajar. "La mayoría de la gente puede trabajar con faringitis estreptocócica, pero yo obviamente yo no", explica Stewart.

Rod Stewart, ayer durante su actuación Foto: Starlite Occident

En el texto lamenta "profundamente" cualquier inconveniente que esto haya podido causar. No obstante, garantiza su vuelta en 2025. El cantante estrenó su espectáculo, titulado "Rod Stewart: The Hits", en este mítico recinto en 2011. Horas antes de su actuación, anunció que regresaría a Sin City para una serie de shows adicionales que tendrán lugar la próxima primavera. En un vídeo compartido en Instagram, la veterana estrella de rock escribió: “Vegas, ¡me estoy divirtiendo demasiado como para que esto termine, así que volveremos para un bis!”.

En una entrevista para el diario británico "The Sun", declaró que no le produce vértigo cumplir 80 años. "Soy consciente de que mis días están contados, pero no tengo miedo. Todos tenemos que morir en algún momento, así que estamos todos en la misma situación". Admite que su cuerpo ya no se recupera como antes y sabe que tendrá que proteger su instrumento más valioso, la voz. "No soy como era en los años 70 y 80, y no puedo quedarme despierto toda la noche, emborracharme y volverme loco y aún así tener una voz así. Hoy en día tengo que proteger mi voz antes y después de cada espectáculo". Pero eso no le impedirá aprovechar el tiempo. "Voy a disfrutar estos últimos años al máximo. Digo unos pocos, probablemente otros 15. Eso lo puedo hacer fácilmente, amigo, fácilmente".