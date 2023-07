El legendario Rod Stewart, conquista Starlite con un concierto histórico

Sir Roderick David Stewart CBE (Londres 1945) es un cantante, compositor y productor discográfico británico de rock y pop. Nacido y criado en Londres,de ascendencia escocesa e inglesa, esuno de los músicos más importantes de todos los tiempos, con una carrera estelar que abarca diversos géneros, especialmente apoyada en el rock.Rod Stewart ha vendido más de 250 millones de álbumes y singles en todo el mundo. Ha tenido 10 álbumes número uno y 31 sencillos entre los diez primeros en el Reino Unido, seis de los cuales alcanzaron el número uno. Stewart ha tenido 16 sencillos entre los diez primeros en los EE. UU., con cuatro alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100.

También ha ganado decenas de premios y condecoraciones por su contribución a la música, entre ellos unPremio Brit, unPremio Grammyy un reconocimiento comofundador de la ASCAP. Por otra parte, ha sido incluido dos veces en elSalón de la Fama del Rock; la primera en 1994 como solista y la otra en 2012 como miembro de Faces, y a su vez ingresó en elSalón de la Fama del Reino Unidoen 2006.

En 2016 fue nombrado Caballero por la Reina Isabel II de Inglaterra por sus servicios a la música y la caridad. Desde el rock hasta el folk, pasando por el R&B,ha dejado una huella imborrable en la música internacional.

A lo largo de su trayectoria, Rod Stewart ha sido reconocido comoel mejor cantante de su generación. Sus canciones se han convertido enclásicos modernose himnos que han trascendido en el tiempo, impactando la vida de sus fans y después la de sus hijos. Suinconfundible voz rasgada, su melena rubia y el ajuste de sus vaqueros han sido las señas de identidad de un artista que marcó una época y que sigue incendiando escenarios a sus casi 80 años.

Desde el año 1962 en el que el artista comenzara a tocar la harmónica en la calle, no ha parado de componer. Formó parte de Jeff Beck Group y de los grandes Faces (antes Small Faces), en la que también participó un joven Ronnie Wood de Rolling Stones. Sin embargo, la inquietud artística de Stewart hizo que, en paralelo, fuera publicando siempre sus álbumes en solitario. Durante la década de los setenta, acaparó varios números uno en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia con sus baladas rock. A finales de los 70 y principio de los 80, Stewart pasó por una fase disco y ‘new wave’ que desembocó en el Rod Stewart ‘soft rock’ que tantas alegrías ha dado a sus seguidores.

En su esperado concierto enMarbella, Rod Stewart presentó un espectáculo único interpretandograndes éxitos de su carrera. Y, acompañado sobre el escenario, seis integrantes femeninas y seis masculinos a los coros. Entre los músicos, violines, arpa, teclados, guitarras acústicas y tambores.Rod Stewart estuvo arropado por un excelente combo en el Auditorio.

Y acompañando al cantante se encontraba también toda su familia:“Estamos disfrutando de unas vacaciones geniales en Marbella, con nuestros hijos. Aún nos quedan dos días más por aquí, pero ha sido brillante. La gente ha sido encantadora con nosotros, muchas gracias”,declaraba Stewart sobre el escenario.

El legendario directo de Rod Stewart dejó a todos los asistentes maravillados. Una verdadera celebración de la música, en la que Rod Stewart demostró su excelente estado. Su carisma en el escenario y suhabilidad para conectar con el público trascienden generaciones y géneros musicales. Demostrando que el tiempo prácticamente no ha pasado por él, Rod Stewart interpretó de manera magistral cada uno de sus temas.“Addicted to love” fue la canción escogida para iniciar un espectáculo de dos horas de grandes éxitos. Después, le siguieron versiones de“Some Guys Have All the luck”,“I don´t Want to Talk About it”, “Da Ya Think I’m Sexy”,“Sailing”o“Maggie May”, entre otros, con los que puso al público en pie.

A continuación, un Rod Stewart solidario, con un traje de los colores de la bandera de Ucrania, canto "Rythm of My Heart" ante imágenes conmovedoras de la invasión rusa a ese país y una imagen final del presidente Vladimir Zelenski.

La noche estuvo llena de momentos mágicos. Entre los más más especiales, la emoción de Rod Stewart al recordar a su vieja amiga, “Tina Turner”, cuando pasó a interpretar“It takes two” y homenajeando así la versión que ambos solían interpretar juntos. También cuando, de manera espontánea, invitó a su hija Ruby a interpretar juntos sobre el escenario“Forever Young”:“¡Aquí es fiesta! Yo estoy trabajando, pero toda mi familia está aquí esta noche. Espero no caerme. Me gustaría traer a mi hija, Ruby, que va a cantar ‘Forever Young’ conmigo”, decía el cantante.

El evento contó con la presencia de numerosas personalidades, entre las que se encontrabanel juez Santiago Pedraz y Elena Hormigos;el entrenador Diego Simeone y Carla Pereyra; el actor argentino Óscar Martínez y Marina Borensztein; el chef José Andrés; la supermodelo Valeria Mazza y Alejandro Gravier; las televisivas Arancha de Benito y Luján Argüelles; el diseñador Palomo Spain; la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz; y más rostros conocidos como Gunilla von Bismarck, Mariló Illy, Marta Martínez-Bordiú, Ana Antic, Begoña y Pedro Trapote, o la empresaria británica Caroline Stanbury, quienes no quisieron perderse la oportunidad de ver a la leyenda viva del rock en el mejor festival boutique del mundo, en una noche que quedará en la memoria como una experiencia inolvidable.