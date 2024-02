Sergio Dalma: "No hay término más horrible que el de 'famoso'"

Hace ya una década que cumplió las bodas de plata con su profesión, y eso son muchos años en el alambre. Ese viaje ha dejado una veintena de discos, ventas millonarias y algunos clásicos que no hay un solo españolito que no conozca, como «Esa chica es mía», «Bailar pegados» y «Galilea». Sergio Dalma (Sabadell, Barcelona, 1964) nunca quiso ser una cosa distinta de lo que es: «Lo mío ha sido puramente vocacional, sí. Lo de subir a un escenario siempre me llamó mucho la atención. Cuando en el colegio se proyectaba el festival de fin de curso, yo era el primero que levantaba la mano. Para hacer reír o para cantar, lo que fuera. La interpretación, meterse en la piel de otros, me fascinaba. En la música, a veces eres protagonista y otras, narrador. Y cuando fui creciendo y venían las orquestas a mi ciudad, flipaba y decía “¡yo quiero hacer esto!”. A los 16 años empecé a cantar en salas de fiesta de Barcelona... Tengo un gratísimo recuerdo de aquello. Por eso –añade– me dan pena esos chavales a los que les preguntan qué quieren estudiar y no existe aquel fenómeno vocacional que podíamos tener nosotros. Hace unos años querían ser futbolistas y ahora quieren ser todos “influencers”». O directamente famosos, apunto. Cuando la fama, antes, era la consecuencia de una vocación, pero nunca la meta en sí: «Has dado en el clavo –asiente–. Creo que no hay cosa peor, ni término más, uf, horrible, que el de “famoso”. Una vez, en un teatro, una chica me dijo: “¿Me puedo hacer una foto contigo? No sé quién eres, pero sé que eres famoso”. Y le contesté que no. Creo que es de las pocas veces que he dicho que no a una foto, y fue por esa forma tan desconsiderada de pedirlo. Lo de ese afán de buscar ese minuto de gloria y de famoseo a cualquier precio… Mira luego las consecuencias que trae».

El «estilo Dalma»

El «estilo Dalma», ese modo de cantar a la italiana, se fraguó en su infancia: «Mi madre era muy seguidora de la canción francesa e italiana, y a mí me llamaban la atención esas voces porque empezaban una octava bajo, grave, y luego terminaban agudo... Esa forma de romper la voz era muy diferente a lo que estaba acostumbrado a oír en la radio. Y si me marcaron esas voces italianas fue por eso, porque eran totalmente diferentes a la hora de expresar con la voz y, también, con los gestos. Y cuando empecé a hacer jingles para radio y televisión –trabajo que desarrolló durante un lustro–, no sé por qué con un tema de The Police que hicimos para un refresco rompí un poco la voz, a la italiana, y les encantó, pensaron que era una forma nueva. Las voces de publicidad eran muy sugerentes, muy dulces, y eso rompía un poco los moldes. Creo que el “estilo Dalma” comenzó ahí, sí, casi por un accidente». Pero el éxito, pese a su singular modo de cantar, no le llegó de golpe, sino después de muchas negativas: «Cuando hice las primeras maquetas en las que estaba “Esa chica es mía”, las presentamos con unos productores a varias compañías de discos, multinacionales, y todas dijeron que no. Aquel era un momento donde había más bandas, por la Movida y tal, y, salvo el incombustible Bosé, era complicado que apostaran por un solista. El último intento fue una compañía independiente, pequeña, que prácticamente se dedicaba al flamenco y a las cintas casete de chistes, Horus, de Barcelona, y dijeron que querían probar, que era el primer experimento pop que iban a hacer. Por eso siempre he dicho que lo que permitió que yo pudiera grabar ese primer disco fue que había una serie de artistas en esa compañía que estaban en el uno y en el dos de ventas, como María del Monte». Los años siguientes fueron muy fructíferos para Dalma, y a pesar de que la industria discográfica es hoy radicalmente distinta a la de sus inicios, algo que motivó la llegada del digital, él ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos: «A mí todavía se me permite hacer una obra entera. Y cada vez que preparo un disco, busco un orden emocional con las canciones. Que cuando esa persona escuche esa canción, venga luego otra y le produzca otro sentimiento. He tenido la suerte de recibir canciones muy especiales, caso de “Bailar pegados”, que nunca imaginé lo que llegaría a comportar. Pero nunca he querido estar en la zona de confort. Les encargo canciones a autores jóvenes y les digo que se olviden del Sergio Dalma que conocieron, porque todo evoluciona. Y defiendo las nuevas canciones como si las hubiera escrito yo: las canto, las interpreto y las lloro».

La gira «Sonríe porque estás en la foto», título de su último disco, ha arrancado el pasado fin de semana y lo llevará por toda la geografía española a lo largo del presente año. No oculta Dalma, ya con toda la cabeza en la atmósfera de la carretera, lo nervioso que se sigue poniendo antes de cada concierto: «Muchísimo. Soy muy buen bebedor de vino, y si no me tomo un par de copas antes, no tengo narices de salir al escenario». En su larga carrera ha habido momentos dulces y tropiezos, como en la de cualquier artista de éxito, pero no duda en hacer un elogio de su profesión y en agarrarse a los días con sol: «A veces me he sentido defraudado, pero no por este mundo sino por una serie de personajes que han podido estar gobernando en una serie de compañías de discos o en el mundo de la música. Pero este trabajo en sí, estar en el bolo, en la furgoneta, en el estudio… eso nunca me ha decepcionado. He vivido momentos buenos y momentos duros dentro de la música, porque he visto cómo ha ido cambiando todo, y siempre he luchado y he creído en mí mismo. No he tenido las cosas fáciles y eso me ha gustado. Y sigo luchando –concluye– e intentando estar en la foto».