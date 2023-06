Sia revela que padece autismo: "Por primera vez no me siento un pedazo de basura"

Sia es una de las grandes artistas de la industria musical a nivel mundial. Ya no solo por su voz arrolladora, sino también por su gran talento y su gran éxito "Chandelier", tema que le consolidó y le llevó hacia lo más alto, además de otras grandes canciones y colaboraciones con renombrados artistas. La australiana es, además, directora de cine: debutó con el drama musical "Music" (2021), cinta que fue tachada como "ofensiva", por tratar sobe una chica con autismo: Zu (Kate Hudson) acaba de superar su adicción al alcohol cuando se tiene que hacer cargo como tutora legal de su hermanastra, una niña artista llamada Music (Maddie Ziegler). El filme, como todo en estos tiempos, fue duramente criticado por ciertos colectivos que veían incorrectamente representado el autismo. No obstante, ahora se puede confirmar que la trama no era tan lejana a Sia. Ya no solo por el alcoholismo de unos de sus personajes, pues se conoce que la cantante sufrió esta adicción, sino también por la siguiente noticia que acaba de revelar: ha desvelado que padece un Trastorno del Espectro Autista (TEA), más conocido socialmente como autismo.

En el programa "Rob has a podcast", la artista aseguró que el diagnóstico le confirió, más que miedo o temor, una sensación de alivio. "Durante 45 años me he sentido como que tengo que ponerme mi traje de humano. Y solo en los dos últimos años he llegado a ser plenamente yo misma". Si bien no compartió los síntomas que sufre a diario, sí reveló ciertas dificultades a las que se enfrenta por este trastorno. "Nadie puede conocerte ni quererte cuando estás lleno de secretos y vives avergonzado. Por fin me pude sentar en una habitación llena de extraños y nos contamos nuestros secretos más profundos, oscuros y vergonzosos", explica la cantante, "todo el mundo se ríe con nosotros, y no nos sentimos como pedazos de basura por primera vez en nuestras vidas. Entonces podemos empezar a salir al mundo y simplemente operar como seres humanos, con corazón y sin pretender nada".

Un cuadro de salud complejo

Con esto, no es la primera vez que Sia habla abiertamente de su estado de salud. Fue en 2019 cuando sorprendió a sus seguidores, detallando los fuertes dolores que padecía debido a una enfermedad neurológica, además del síndrome de Ehlers Danlos, trastorno que afecta a la piel. “Hola, sufro dolor crónico, una enfermedad neurológica y Ehlers Danlos, y solo quería decir a todos aquellos que estéis sufriendo dolores, ya sean físicos o emocionales, que os quiero, seguid adelante. La vida es jodidamente dura, el dolor es desmoralizante, pero no estáis solos”, escribía la artista en sus redes sociales. El síndrome de Ehlers Danlos consiste en una serie de trastornos hereditarios que se caracterizan por tener las articulaciones extremadamente sueltas y una piel muy elástica, en la que aparecen hematomas con mucha facilidad. En los casos más graves puede incluso dañar los vasos sanguíneos e incluso órganos internos. Es un síndrome que produce dolores muy intensos.