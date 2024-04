SON Estrella Galicia, 15 años de un "friquismo" musical e inconformista

No hay evento especial sin dos componentes obligatorios, sin dos aspectos que rezuman energía y que resultan indispensables para cualquier plan que conlleve diversión. No hay progreso, ni reencuentro, ni celebración, ni anécdota sin que de por medio hayan habido cervezas y música. Ambos son ingredientes indispensables para cualquier plan, y sus procesos de elaboración pueden llegar a parecerse. Son resultado de un trabajo creativo, de precisión, en base a una fórmula, y el producto suele ser satisfactorio para cientos de personas: incluso pueden llegar a cambiarles la vida. Por ello, al juntar cerveza y música y llevarlos al extremo tan solo pueden darse proyectos eficaces. Con esta filosofía lleva trabajando SON Estrella Galicia los últimos 15 años, en los que presumen de haber impulsado el talento, la vanguardia y la diversidad musical en todo el mundo, "consolidándose como el proyecto musical cervecero con más historia de nuestro país", definen desde su organización. Es por eso que, aprovechando este cumpleaños redondo, ahora apuestan por una nueva temporada en la que "se dará un paso adelante definitivo, reafirmando sus valores fundacionales, su apuesta por el talento diverso y su espíritu de emigrante sonoro".

Este miércoles se produjo la presentación de los próximos proyectos que se celebrarán en torno a SON Estrella Galicia. En una terraza de Madrid, las variantes de la cerveza se sucedieron a la par que los organizadores del proyecto se trasladaron 15 años atrás, hablando de su historia, de qué les ha llevado hasta aquí, y qué objetivos se siguen marcando. Mientras tanto: sonó música. El grupo emergente Cometa interpretó cuatro canciones repletas de armonías vocales y que, actuando bajo el cielo de Madrid y a través de un rock generacional, bien recordaban a aquel concierto de los Beatles que ofrecieron desde una azotea. Y los cuatro de Liverpool también tuvieron su propio homenaje en el evento, pues se ofreció una gastronomía con maridaje de cervezas e inspirado en cada integrante de los Beatles. Todo ello, siempre bajo la obsesión que, explicaban, tienen de sentirse diferentes: "La de SON es una programación diversa y con talento por encima de todo. Es una programación emergente, y estamos muy convencidos de que tiene que sorprender, porque somos muy inconformistas".

Dentro de, por tanto, esa inquietud insaciable, desde SON Estrella Galicia anuncian para 2024 conciertos, festivales, microfestivales y experiencias con artistas en salas de ensayo o diferentes activaciones alrededor de la cultura de la cerveza y la fusión musical. Está previsto que se organicen más de 150 actividades con artistas nacionales e internacionales, que tendrán lugar tanto dentro como fuera de España. En esta agenda, de la que seguirán revelando actividades a lo largo del año, encontramos un "line up" conformado por artistas internacionales como The Divine Comedy, Mavis Staples, Angélica García, Calexico, Paul Collins, Robert Forster, Bass Drum of Death, Nada Surf, Dan Croll, Nubiyan Twist, Jeff Rosenstock, Cordovas o Maro. Asimismo, en cuanto a los artistas españoles que participarán en esta edición figuran Queralt Lahoz, Ángeles, Víctor, Gloria & Javier, Club del Río, La Perra Blanco o Standstill.

Nacieron y crecieron

Resumen este proyecto como uno hecho por inconformistas y para inconformistas, pero también con grandes toques de "friquismo". Explica Santiago Miguélez, director de marketing del proyecto, que si algo define a SON Estrella Galicia es que está organizado por un equipo "de friquis y articulada para friquis de la música". Todo nació en 2008, cuando Estrella Galicia vendía más del 70% de su cerveza en su región, pero comenzaron a sacarla al resto de España. En poco tiempo, ganaron terreno de manera vertiginosa, expandiéndose y consolidándose en otras zonas del país gracias, ante todo, a sus colaboraciones en proyectos deportivos y musicales.

Respecto a esto último, explica que "queríamos hacer un proyecto para la gente que sentía la música desde dentro, desde la pasión, valorando la experiencia, que es algo contrario a lo masivo. Eso nos lleva a crear SON Estrella Galicia". Este proyecto nació en 2009, y en 2012 comenzó su expansión nacional. Y fue creciendo hasta que en 2017 llegó Posidonia, el festival más representativo de SON Estrella Galicia. Más tarde, dieron el salto al plano internacional, algo que mantienen a día de hoy, pues también se ofrecerán conciertos en salas de Londres, Oporto, Nueva York, Berlín o Brighton.

"Venimos a ser un catalizador de la industria, coger el talento y llevarlo a las salas, para así también dar oportunidades a los artistas, y en nuestro aniversario queremos potenciar ese talento", subrayan desde SON. Y en este sentido no dejan de inventar: además de otros festivales como Sinsal SON EStrella Galicia o Rebanada, este año presentan Soundhood SON Estrella Galicia, microfestivales que pasarán por barrios de Madrid o Barcelona. Así como lanzan Soundcheck by Gallery Sessions, un interesante proyecto en el que buscan acercar al público en qué consiste un ensayo de una banda. El primer capítulo lo hacen con Depresión Sonora, grupo con el que pasarán el primer ensayo de la gira que les llevará desde su estudio de Vallecas hasta el Coachella.

La música es un proceso artístico de comunicación, y también lo es la cerveza. Ambos son productos que unen, que transmiten energía, y que suelen protagonizar o, al menos, acompañar, a la mayoría de anécdotas positivas que rodean la vida de una persona. Algo que se multiplica de forma exponencial teniendo en cuenta que aquellos que lo impulsan se definen como friquis, apasionados e inconformistas.