Taylor Swift adelanta el estreno de su película por la demanda "sin precedentes"

Es ya el mayor fenómeno de la música en la actualidad y puede marcar una época. La artista estadounidense Taylor Swift ha adelantado el estreno de su filme "Taylor Swift: The Eras Tour" debido a un a "demanda sin precedentes" de compra de entradas de sus fans. La autora de "August" estrena hoy la película sobre su gira en Estados Unidos y Canadá y señaló que, además, añadirían nuevos horarios en las proyecciones para el viernes.

"No tengo palabras para agradecerles que quieran ver esta película que refleja tan vívidamente la aventura favorita de la que he formado parte: The Eras Tour. Y lo mejor es que es una aventura en la que seguimos juntos", expresó la cantante de 33 años por redes sociales. La cinta es un recorrido de tres horas de las actuaciones que Swift realizó por el mundo con su gira homónima y llegará a 90 países.

Antes del anuncio se estimaba que el filme alcanzaría entre 100 y 125 millones de dólares (de 94 a 117 millones de euros aproximadamente) en su debut en la taquilla nacional y entre 30 y 50 millones de dólares (de 28 a 47 millones de euros aproximadamente) extra a nivel internacional. Según información de la franquicia de salas de cines AMC Theatres el filme recaudó el pasado jueves más de 100 millones de dólares en preventas, sumando las ventas a nivel nacional e internacional.

El anuncio de su pase en EE.UU. marcó un hito en términos de recaudación, ya que solo el primer día se alcanzaron unas ventas de 26 millones de dólares (24 millones de euros aproximadamente), rompiendo el "récord" que la compañía la distribuidora AMC había registrado en una sola jornada con un único título, el de "Spider-Man: No Way Home" (2021).