La película de Taylor Swift supera a "Barbie" y a "Spider Man" en taquilla

Solo una estrella como Taylor Swift podía superar el fenómeno de la película "Barbie". El pasado mes de julio no se hablaba de otra cosa: la nueva cinta de Greta Gerwig llegaba a la gran pantalla, revolucionando la taquilla junto con el que fue su compañero de estreno, "Oppenheimer". Las salas de cine gozaron de una temporada donde se llenaban de espectadores, muchos de ellos vestidos de rosa, que asistían con altas expectativas para ver el filme de la famosa muñeca. A día de hoy, "Barbie" ha recaudado más de 1.000 millones de dólares, un éxito absoluto en taquilla que, como decíamos, solo Taylor Swift podía superar. La artista comenzó en marzo de 2023 The Eras Tour, su sexta gira de conciertos y que ha celebrado a nivel mundial. Durante tres horas de espectáculo, la cantante interpretaba más e 40 canciones en un show que definió como "un viaje a través de las eras musicales de mi carrera", y el éxito fue rotundo. Ahora, esa gira se ha convertido en una película que llega a los cines el 13 de octubre, y que ya está revolucionando la taquilla.

La cinta "Taylor Swift: Eras Tour" va por buen camino para convertirse en la película sobre un concierto más taquillera de todos los tiempos. Según medios de comunicación estadounidenses, este filme ha ganado ya 100 millones de dólares en preventa y a nivel mundial. Un récord que supera a la que hasta ahora ha sido la película de este tipo más exitosa: la de "Never say never", de Justin Bieber, que se alzó con 99 millones de dólares. De esta manera, y según ha analizado EntTelligence, la película de Swift ha superado significativamente las primeras jornadas de "Barbie" en cines y, en porcentaje, también a "Spider Man: no way home".

La película llegará a los cines de la mano de la distribuidora AMC, aunque en las negociaciones se incluían ideas para luego lanzarla en plataformas de "streaming". De esta manera, Swift no ha contado con los estudios tradicionales de Hollywood, lo que le ha permitido una mayor autonomía e independencia a la hora de decidir los detalles del estreno, como es el calendario: se estrena el día 13, que es el número de la suerte de la icónica cantante. Con esto, "Variety" asegura que aún en el peor de los casos, esta cinta figurará entre las 10 mejores de este año, con el potencial de superar en cuanto a recaudación a "Misión: Imposible - Dead Reckoning Part One" o "Indiana Jones y el dial del destino".