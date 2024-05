El último concierto de Andy y Lucas: "El problema no lo tenemos nosotros, lo tiene la gente que no nos reconoce"

Andy y Lucas se enfrentan a su despedida en los escenarios con ‘Nuestros últimos acordes’. Una gira que pondrá punto y aparte en la vida de los intérpretes de canciones tan míticas que marcaron los 2000 como ‘Son de amores’ o ‘Tanto la quería’.

Letras simples y melodías pegadizas con voces flamenquitas es el secreto del triunfo de ‘Andy y Lucas’ durante tantos años. Se conocieron en el instituto y decidieron empezar un camino juntos en la música sin pensar en alcanzar el éxito con su primer lanzamiento en 2003, que marcaría sus trayectorias en la industria de por vida. Tras 21 años con un micro en la mano y compartiendo experiencias en los escenarios, los amigos, y casi hermanos por el tiempo que han permanecido unidos, se despiden a lo grande en el que será su último Wizink Center este sábado 11 de mayo. Les queda un 2024 lleno de conciertos para recorrer España y conseguir decir adiós en todos los rincones donde sus fans han cantado alguno de sus ‘hits’.

Lucas comienza la entrevista subido a un escenario, mientras están ultimando los detalles de los próximos conciertos.

¿Cómo fue ese proceso de formación de grupo, las primeras promociones, maquetas...? ¿Cómo fue ese inicio?

Pues ese inicio fuebastante novedoso para nosotros. No estamos acostumbrados a salir de nuestra ciudad de Cádiz.Empezamos a tocar en distintos locales por la noche, hasta que un día decidimos ir a grabar nuestra maqueta e ir a Madrid a buscarnos la vida con el tema discográfica y tema musical. Fue súper curioso porque éramos muy jovencitos y bueno, pues fíjate al final lo que a dónde nos ha llevado, ¿no?

Vuestro primer lanzamiento en 2023 fue todo un éxito. ¿Cómo os disteis a conocer? ¿Funcionó directamente el álbum o tuvisteis que haceros un huequito en la industria para posteriormente triunfar más aún con él?

Nosotros con la maqueta que grabamos, se la fueron pasando las discográficas y hubo una historia de egos entre distintos directores musicales de discográficas que empezaron a pelearse entre ellos a ver quién quería ‘Andy y Lucas’. Después sí es verdad que con el primer ‘single’, tuvimos la fortuna de empezar ya con el éxito, porque el primer ‘single’fue ‘Son de amores’, y ya la rompimos.

Son 21 años de diferencia, ¿ha cambiado la sensación al subirse a un escenario desde ese 2003?

Sí, muchísimo, muchísimo. Antes era más un‘hobby’o no te lo tomabas como un trabajo, y ahora es una responsabilidad. Es más, mira, ahora mismo estamos aquí Andy y yo, encima del escenario intentando buscar a lo mejor para el espectáculo. Lo chequeamos para buscarlo mejor.

Habéis tenido tiempo para crecer y madurar en esto años. ¿Ha habido también una evolución en la forma de componer o de inspiraros a la hora de hacer una canción?

Lógicamente, cuando éramos más jovencitos escribíamos algo más infantil. Eso está claro. Pero sí, es verdad que con el tiempo hemos intentado ir madurando con las letras y lo que se escribe. Tampoco sin volver loco a nuestro público, porque el invento es el que es y es la esencia de Andy y Lucas, letras sencillas con unas melodíasque se quedan grabadas en la cabeza, que de eso tratan también nuestro éxito, y esas voces flamenquitas del sur.

En este tiempo ha evolucionado también la forma en la que escuchamos la música. ¿Cómo os han afectado a vosotros las plataformas?

Las plataformas nos han favorecido a todo el mundo. Lo que yo no sé es cómo podíamos vender más de 2 millones de discos. Porque si te pones a pensar ahora en la ‘vagueza’ que le daría a uno en ir a un centro comercial a comprar un disco estando en su casa. Antes tenías que ducharte, vestirte e irte a comprar y volver. Te tiene que gustar mucho el disco para hacer eso. Ahora es maravilloso, hay tantas formas de escuchar música desde casa y fuera, de doscientas mil formas diferentes.

“¿Te paso a Andy?”. Lucas le cede el teléfono a su compañero para continuar, de fondo se escuchan conversaciones sobre el escenario y Andy se encarga de dejar claro su compromiso con el público para que todo esté listo en cada concierto.

Hablando sobre las plataformas y las novedades en la industria, TikTok se ha vuelto un gran aliado en la música. ¿Es una herramienta necesaria e indispensable para los artistas?

Las redes sociales, en general, las utilizamos mucho los artistas para todo lo relacionado con nuestros trabajos.Recuerdo que antes había muchosprogramas de música y ahora no los hay, pues mira, nos valen las redes sociales para anunciar conciertos o dar información de nuestro trabajo. La verdad que lo veo muy positivo.

He hablado con Lucas sobre el fenómeno fan, pero también existe lo contrario, el ‘hate’. ¿Cómo se vive el odio desde la industria artística? Entiendo que cuando empezasteis las críticas eran solamente de los medios y no era tan sonada las críticas de todo el mundo como ahora.

Las redes sociales, que es por donde te llega toda la información y las noticias, lascarga el diablo. Nosotros entendemos que no le puedes caer bien a todo el mundo. Entonces bueno, a los que no les caemos bien o no creen en muchas cosas que nosotros pensemos, pues es que son libres de pensar lo que quieran y decir lo que quieran. Es verdad que hay gente que se esconde de detrás de cualquier perfil y lo hace para hacer daño, no para dar su opinión, pero hay de todo en el mundo. No, no nos quita el sueño, la verdad.

En determinados aspectos habéis entrado en polémica poro dar simplemente vuestra opinión. Entiendo que cuando os toca de cerca, como el último caso de Kiko Rivera, o también,por ejemplo, con las huelgas de agricultores y otros temas. ¿En qué momento decidís expresar vuestra opinión y cogéis el móvil para lanzar un mensaje de apoyo o de denuncia?

Pues según nos pillé el día. Lucas suele ser más más activo que yo en las redes sociales. Entonces siempre sale él, digamos, metido en la polémica, pero cada vez que él ha dicho algo, no le ha faltado razón. Ahora, por ejemplo, en lo que pasó con Kiko, que fue una broma donde no estuvo acertado, con el tema de los agricultores, cuando ha pasado algo en Cádiz con el tema del trabajo... No es que nos guste estar en la polémica, sino que vemos cosas injustas con nuestros seguidores y lo expresamos así. A lo mejor nos deberíamos de morder la lengua.

A lo largo de vuestra carrera se han comentado determinados aspectos de vuestro cuerpo. ¿Sentís que el aspecto físico se relaciona con la música?

La sociedad en la que nos hemos convertido el físico es muy importante. No lo voy a descubrir yo. Es verdad que en algún momento yo he estado más gordito o Lucas más gordito y siempre se habla de eso también. También yo siempre he sido muy delgado y después uno ya con 42 años le cuesta perder los kilos. Pero a mí personalmente me molesta, cuando un gordo te dicegordo, ¿sabes?Dices, mira, yo estoy a lo mejor por encima de mi peso 5 o 6 Kg, tú tienes un problema de obesidad. Nos lo han dicho. ¿Tú te puedes mirar al espejo?Entonces claro, esas cosas sí son las que te tocan un poquito la moral. 'Quillo', si me lo dices un 'gachón' que esté todo el día yendo al gimnasio fuerte como el vinagre, pues vale, te lo acepto, pero uno que está peor que tú... Como te he dicho antes, hay de todo y hay que estar para lo bueno y para lo malo.

De la mano de Andy Lucas, muchas veces está el: ¿Quién es quién? ¿Estáis cansados de esa pregunta?

No, no, nada, nada, nada. Eso nos sirve en muchos sitios para hacer el chiste. El problema no lo tenemos nosotros, lo tiene la gente que no nos reconoce. Porque si en vez de llamarnos ‘Andy y Lucas’ fuéramos ‘La caja de pandora’ o ‘La oreja de Van Gogh’, entonces sí sería un problema, entenderíamos que no supieran quién es uno y quién es otro. Pero en este caso, el que no se entera es que no se quiere enterar, porque es que somos dos, no somos diez. Los ‘Back Street Boys’ son cinco y sus fans saben perfectamente cómo se llaman los cinco. A mí, al contrario, me hace inclusogracia. Me parece una anécdota simpática.

Teniendo en cuenta todas las novedades de la industria y el impacto de las redes sociales, ¿seríais capaces ahora mismo de empezar de 0 con 20 años en el 2024?

Sin saber lo que sea ahora mismo, creo que sí empezaría, pero sabiendo todo lo que todo lo que hay. Ufff, es muy complicado cómo está la música. Creo que lo dejaría ahí como un ‘hobby’ytendría mi trabajo, una empresa o un negocio, no sé. Creo que Lucas piensa igual, no creo que tampoco la edad que tenemos sabiendo lo que lo hemos corrido.Ufff, meterte ahora a empezar otra vez. Vamos, no, no, no. Yo creo que nosotros mismos nos despediríamos. Es muy complicado la industria de la música.

¿Y qué le diríais a aquellos Andy y Lucas de 2003 años que empezaron?

Que dos cojones. Hemos tenidomuchas cosas buenas, pero también hemos lidiado con cosas malas, nos han nos han enfrentado muchas veces a los dos. La verdad es que hemos tenido suerte, pero nos lo hemos currado nosotros dos. Tenemos el cariño del público, que eso es lo primordial y la prensa siempre nos ha tratado súper bien, pero los más cercanos han sido los más peligrosos, los que han estado alrededor nuestra, en vez ayudarnos nos han perjudicado mucho.Pero bueno, eso se queda en el pasado y en anécdotas.

¿Y has hablado de enfrentamientos entre vosotros que os han perjudicado? ¿Os habéis llegado a enfadar como grupo?

No, cuando hemos tenidoun enfado, ha sido por una tercera persona que ha malmetido entre nosotros. Nosotros somos como hermanos, yo paso con Lucas24 horas al día. Ha sido eso, no es que nosotros nos llevemos mal, porque no es el caso, es que, si no, no estaríamos.

Y la pregunta más esperada para los fans.¿‘Nuestros últimos acordes’ suenan a despedidas o aparón? ¿Qué futuro os planteáis cómo Andy y Lucas en la música?

No es que suene a despedida, es una despedida. Por desgracia es una despedida, por lo menos,a día de hoy, es lo que tenemos entre manos, el descanso y el despedirnos de la música. Yo por mi parte (Andy), montaré mi propio negocio, que no tiene nada que ver con la música. Lucas todavía no sabe, vamos a disfrutar este año, y ya luego Dios dirá.