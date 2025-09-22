Vuelve Take That: cuándo salen las entradas para su gira de 2026

Take That pondrá a la venta el viernes las entradas para el regreso en 2026 de "The Circus Live", una de sus giras más emblemáticas, que en 2009 batió récords con más de 600.000 entradas vendidas en menos de cinco horas y más de un millón de asistentes. Además, el grupo británico desveló que publicará a finales de 2026 su décimo álbum de estudio, cuya preventa ya está activa y permitirá a los seguidores acceder de forma prioritaria a las entradas a través de la tienda oficial de la banda.

El grupo, que se formó en Mánchester en 1990 y actualmente está compuesto por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, recorrerá el Reino Unido e Irlanda entre el 29 de mayo y el 4 de julio del próximo año, con solo dos noches en Londres, los días 26 y 27 de junio, y el cierre el 4 de julio en Dublín. La banda se convirtió en trío tras la marcha de Jason Orange en 2014 y después de la partida en 1995 de Robbie Williams para iniciar una carrera en solitario.

"La gira 'The Circus' fue una de nuestras experiencias favoritas como grupo y, en los años transcurridos, hemos hablado muchas veces de cuánto nos gustaría repetirla algún día. ¡Pues ha llegado el momento! Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a públicos nuevos y antiguos al espectáculo de 'The Circus Live' el próximo verano. ¡Nos vemos ahí!", declaró Take That en un comunicado.

Los conciertos incluirán las mismas canciones que interpretaron en la gira original, con algunas novedades, y contarán como artistas invitados con los irlandeses The Script, que ya les acompañaron en 2009, y la cantante estadounidense Belinda Carlisle.