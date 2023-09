La Policía de Las Vegas detiene a un sospechoso por el asesinato de Tupac Shakur

Uno de los asesinatos más mediáticos sin resolver de Estados Unidos da un paso más para intentar encontrar respuestas a los muchos interrogantes que arrastra. La muerte violenta del rapero Tupac Shakuc tiene, por primera vez, a un sospechoso detenido. Así lo ha confirmado el Departamento de Policía de Las Vegas, la ciudad en la que tuvo lugar el crimen hace 27 años, al hacer pública la detención de Duane "Keffe D" Davis, de 60 años, quien estaría conectado con el tiroteo desde un vehículo sucedido el 13 de septiembre en la célebre Strip de Las Vegas.

La noticia, avanzada por "Los Angeles Times", apunta que el gran jurado del condado de Clark acusó formalmente a un hombre de asesinato de Tupac Shakur, según comunicaron los fiscales. Es un movimiento importante después de que el caso hubiera quedado atascado sin avances durante años. El detenido es Duane “Keefe D” Davis, de 60 años, un presunto miembro de una pandilla cuyo difunto sobrino ha sido señalado como autor de realizar los disparos letales. Davis fue acusado formalmente durante una audiencia a puerta cerrada con el gran jurado el jueves, tal y como expuso el fiscal adjunto jefe de distrito Marc DiGiacomo durante una audiencia judicial esta mañana. El arrestado fue vinculado con el asesinato en un libro de 2019 y en una entrevista de 2018 en la que él mismo aseguró que estaba en el auto con el autor material de los disparos que mataron a Shakur.

Ya el pasado julio la Policía de Las Vegas registró la vivienda de Paula Clemons, en Henderson (Nevada), esposa de Davis y quien en múltiples ocasiones había asegurado que su sobrino Orlando Anderson estuvo implicado en el asesinato del artista. Anderson negó su responsabilidad en el asesinato en numerosas ocasiones y dos años después de la muerte de Shakur murió en un tiroteo entre pandillas.

Tupac está considerado como uno de los grandes nombres de la música rap de todos los tiempos. Su muerte violenta acentuó un mito que sigue vendiendo miles de discos en todo el mundo. Los hechos tuvieron lugar cuando el músico de 25 años acababa de salir de una pelea de boxeo en el MGM Grand Hotel en Las Vegas. Mientras marchaba en un coche hacia una sala de fiestas se acercó otro vehículo que disparó contra él. Pese a llegar todavía con vida al hospital, se negó a hablar con la Policía. Murió muy poco después, el 13 de septiembre.

En 2018, Netflix realizó el documental "Unsolved: The Tupac and Biggie Murders", en el que aparece Davis afirmando que había estado en el vehículo junto al hombre que había disparado a Shakur, pero no quiso dar el nombre del responsable.