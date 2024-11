Una prueba para Gustavo Gimeno

Lástima que una mezcla de estos dos conciertos, que empezaron en Barcelona, se suspendiera en Valencia. Por otro lado, es algo exagerado que no se sepa cuando se reanudarán allí los conciertos mientras tienen lugar otros espectáculos más lúdicos.

Gustavo Gimeno se ha presentado ya cuatro veces en Ibermúsica, la primera vez en 2013y la última hace dos años. Entonces no podíamos suponer que iba a ser nombrado director titular del Teatro Real a partir de la próxima temporada y por ello existía curiosidad en ver dirigir a un maestro que no se ha prodigado mucho por Madrid. Se presentó con la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, de la que es titular desde 2015. Que cuenta con 90 músicos de 20 naciones y posee una buena calidad, pero no superior a algunas de nuestras propias agrupaciones.

Gimeno, que ha tenido como mentores a Jansons, Haitink y Abbado, ha elegido dos programas curiosos. El primero con dos obras jamás tocadas previamente en Ibermúsica, lo mismo que en otras muchas entidades. El “Concierto para piano en Fa mayor” de Gershwin y la “Tercera sinfonía” de Prokofiev. El compositor americano escribió esta partitura por encargo de la Filarmónica de Nueva York un año después de su más célebre y personal “Rapsody in blue”. En ella se mezclan la improvisación, la inspiración, el sentido del ritmo, el jazz, el blues, el charlestón y las raíces de la música americana de una forma más sinfónica y escolástica que su rapsodia. Treinta minutos con unos brillantes tiempos extremos y un central con amplio protagonismo inicial de la trompeta, los clarinetes y, en general, el viento, antes de la entrada del piano. Denis Kozhukhin lo tocó con su conocida seguridad técnica y un sonido no amplio, apenas audible en los tuttis, luciéndose en las cadencias. La “Tercera sinfonía” de Prokofiev respira los aires de su ópera “El ángel de fuego” y es, en cierto sentido un pago al expresionismo que influenció su carrera durante una época. Potente inicio, muy bien subrayado por Gimeno y Luxemburgo, con varios letmotiv de la ópera, y un final en la que explosiona el expresionismo con aires demoniacos y fantasmagóricos. Sinfonía, dirigida con buen pulso, de poco más de 30 minutos, que se deja oír, pero que a la postre muestra los motivos por los que no se halla en el repertorio.

Muy colorido el segundo programa, con “Mi madre la oca”, el “Concierto para órgano” de Poulenc, las “Fiestas romanas” y los “Pinos de Roma” de Respighi. Bien expuestas las sutilezas ravelianas, en donde se lucieron las maderas, para pasar, con enorme trompeterío, a las “Fuentes”, en las que también admiramos el sonido potente de los ocho contrabajos. Exhibición del órgano, tocado por Iveta Apkalna tanto con lirismo en sus melodías contemplativas como en la solemnidad del largo o la chispa de la casi danza del allegro, siendo el verdadero protagonista de un concierto con interacción dinámica entre solista y orquesta y donde Gimeno resaltó los contrastes entre el órgano, la cuerda y el timbal, ausentes totalmente los vientos. Primera vez también en Ibermúsica y gran triunfo para una solista magnífica que lució con la excepcional sonoridad de la sala para este instrumento, al que pocos ocasiones hay de escuchar fuera de su ciclo especial. Sonido apabullante en ocasiones, especialmente en las dos páginas de Respighi, sin por ello enmascarar los colores, con crescendos muy bien construidos como, en general toda su arquitectura. Impresionante el prácticamente inaudible piano antes del crescendo del pletórico final, con los metales donde el órgano. Gran ovación y propinas varias en ambos conciertos: “The man I love” de Gershwin, las “Máscaras” del “romeo y Julieta” de Prokofiev, una tocata de Kalejs y la danza de “El Gatopardo” de Rota.

Prueba superada por Gustavo Gimeno, un director con gestos seguros, precisos y claros, nada exhibicionistas sin ser tampoco sobrios y muy en la línea de sus mentores. A su favor también la versatilidad y un sentido original de programar, con estos conciertos tan poco frecuentes.