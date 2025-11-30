LA RAZÓN celebra la Navidad con los Premios a los Artistas del Año

El próximo jueves LA RAZÓN celebra el buen año de nuestra cultura, en todos sus ámbitos, durante una velada que será una ocasión para brindar por el futuro de todos y apoyar a los creadores españoles de cerca en un momento en el que la inteligencia artificial llena de incertidumbre a los artistas. Nuestra redacción ha distinguido el momento creativo y la trayectoria de Pablo Aguado por su gran temporada en un año muy especial para la tauromaquia, y de la diseñadora Inés Domecq, quien ha demostrado que la moda y el estilo español pueden estar al primer nivel.

Por otro lado, ha concedido el Premio Artista del Año a Leiva por su magnífico disco «Gigante», un enorme cóctel de talento y estilo que lo consagra como un referente del rock en español, y a Hombres G, la banda liderada por David Summers, porque ya con más de 40 años de carrera, sigue instalada en una segunda juventud y uniendo a varias generaciones en España y América.

Leiva, el rock diferente que llega a las masas

El rock español tiene en Leiva a uno de sus mayores talentos. Tras darse a conocer junto a Rubén Pozo con el dúo Pereza, formación de culto que se mantuvo en activo once años y que firmó algunos de los himnos del pop/rock español de la primera década de 2000, el músico madrileño se lanzó en solitario y a partir de entonces su estrella no ha dejado de crecer. Suma ya seis magníficos discos de estudio; el último, «Gigante», lo ha terminado de consolidar como un músico de rock diferente, capaz de escribir letras brillantes, a la altura de las de los más dotados cantautores, y melodías que enganchan desde la primera escucha y que perduran.

Su imagen, ajena por completo a las modas, demuestra a su vez su gran personalidad y lo ha convertido en un referente de estilo. Leiva ejerce además como productor de fino paladar, labor en la que destaca el que es hasta ahora el último disco de creación de Joaquín Sabina, «Lo niego todo». Con el artista jiennense compuso el tema «Sintiéndolo mucho», por el cual obtuvieron el Goya a mejor canción original. Acaba de estrenarse, además, el extraordinario documental «Hasta que me quede sin voz», que narra su recorrido vital. Por todo ello, LA RAZÓN ha decidido concederle el Premio Mejor Artista del Año, «ex aequo» con Hombres G.

Pablo Aguado rompe moldes entre el ruedo y la cultura

El sevillano ha proyectado su carrera esta temporada con la pureza usual de su toreo, vitalidad renovada y una conexión especial con el público joven. En un año clave para la tauromaquia, Pablo Aguado ha sido una de las voces más nítidas y personales. No solo por lo que ha hecho en el ruedo, que ha sido mucho, sino por cómo ha sabido leer el momento, en plena transición generacional y con un discurso público que exige claridad, autenticidad y algo más que estética.

Entrevista con el torero sevillano Pablo Aguado. Alberto R. Roldán La Razón

Lo suyo siempre ha sido el toreo bueno, de compás y trazo fino, pero esta temporada lo ha llevado más lejos. Lo ha hecho más constante, más presente y comprometido. En Sevilla firmó dos tardes importantes, sin necesidad de aspavientos ni faenas de vídeo viral. Se dejó ver con la verdad de quien no quiere gustar a todos, pero sí emocionar a quien sabe mirar. En Las Ventas dejó detalles de mucho fondo. En otras plazas, sin necesidad de cortar orejas a toda costa, se colocó de nuevo en la conversación y se ha instalado como torero de referencia, sin alterar el concepto que lo hizo distinto.

Pero Aguado también ha roto moldes fuera del ruedo. Su aparición en Bruselas, por ejemplo, en el festival Europalia, protagonizando una instalación artística del cineasta Albert Serra, ha dado una imagen inédita del toreo en espacios culturales de primer nivel. Allí no se trató de reivindicar nada con pancartas, sino de proponer una mirada. Una manera de narrar visualmente lo que ocurre en el cuerpo de un torero mientras torea. Sin necesidad de sangre ni estereotipos. Al mismo tiempo, ha impulsado desde la base pequeñas acciones de conexión con la infancia. Entre otras actividades, ha regalado capotes a cientos de niños en todas partes. Los firma, juega y escucha sin que lo filmen veinte cámaras, sin que lo obligue ningún contrato. Solo porque cree en lo que hace.

En 2025, Pablo Aguado no ha intentado agradar a todo el mundo. Ha preferido estar donde siente que puede ser útil. Y, desde ahí, ha vuelto a conectar con un público que no solo quiere ídolos, sino interlocutores. Porque no se trata de salvar la tauromaquia, sino de contarla bien. Y a veces, torear también es eso.

Hombres G, la historia del mejor pop rock español

Desde que debutaron en 1985, Hombres G forma parte de la historia del mejor pop/rock español. En los 80 se convirtieron en un fenómeno sociológico: vendían más discos que cualquier otro grupo y ofrecían conciertos para audiencias masivas. Tras un parón de casi una década, los cuatro miembros originales, David Summers (cantante, bajista y compositor de todos los temas), Javi Molina (batería), Dani Mezquita (guitarra rítmica) y Rafa Gutiérrez (guitarra solista), decidieron reunirse y su éxito se disparó, algo que ha sucedido en contadas ocasiones en la historia de la música. Con más de 20 millones de discos vendidos, realizan giras en las que reúnen a tres generaciones y en las que cuelgan el cartel de «sold out» en todos los conciertos.

Hombres G actuará en Castro Urdiales dentro del Sonórica 2026, que tendrá lugar el 17 y 18 de julio Europa Press

El público de Hombres G trasciende las fronteras españolas: llenan estadios en países como México y Perú y emprenden largas giras por Estados Unidos, en donde han tocado en recintos míticos como el Madison Square Garden, el Radio City Music Hall o el Hollywood Bowl, y todo ello gracias al poder de unas canciones que no tienen fecha de caducidad.

El grupo acaba de anunciar la gira «Los mejores años de nuestra vida», con la que a lo largo de 2026 recorrerán España y América y que coincidirá con la salida de nuevas canciones que conformarán su próximo disco de estudio. Un mes antes del inicio del tour se estrenará la película documental del mismo título.

Por todo ello, LA RAZÓN ha decidido concederles el Premio Mejor Artista del Año, «ex aequo» con Leiva, en su primera edición.

Inés Domecq: un éxito anunciado

Nadie le puede decir a Inés Domecq que su éxito es inmerecido. La creadora de The IQ Collection creó su marca tras años siendo considerada una de las mujeres más elegantes de nuestro país y tras mucho tiempo habiendo trabajado tanto de relaciones públicas como estilista.

Inés Domecq. Gtres

Con el tiempo, Domecq ha conseguido crear no solo una marca, también un estilo reconocido y reconocible que ha hecho de su firma una de las más destacadas del panorama nacional con su primera tienda en pleno barrio de Salamanca. Las siluetas de sus colecciones, el acertado mix de colores, además de detalles como sus característicos hombros, han logrado un ADN al que muchas casas de moda no llegan ni en toda una vida. Sus desfiles son una verdadera fantasía que ha recuperado un estilo de presentación que hace de la moda una verdadera fantasía. Además, la firma ha expandido su universo también a la decoración, consiguiendo ser así ya no una marca de ropa, sino todo un modo de vida al que muchas chicas de la generación Z (y no solo ellas) aspiran. Pregunten en una boda de quién van las invitadas y descubrirán que el nombre de Domecq no deja de repetirse.

DJ Nano, una sesión de baile para disfrutar en LA RAZÓN

►LA RAZÓN ha elegido para animar su fiesta de Navidad y entrega de premios a uno de los disc-jokeys de mayor éxito de España y, sin duda, el más famoso de todos ellos, DJ Nano. Este exlegionario madrileño con nombre de aristócrata (José Luis de los Cobos Garaña), empezó a pinchar en el ecuador de los 90 y en la actualidad reúne en sus sesiones de música electrónica a miles de personas de distintas generaciones. Desde hace años lleva por todo el país el espectáculo «Oro Viejo», ya un clásico, con el que estará en el Recinto Ferial de Ifema (Madrid) los próximos 13 y 20 de diciembre con las sesiones «Cantaditas con Mucho Arte» y «Tardebuena. Para bailar como cuando teníamos 18 años.