Rosario Villajos gana el Biblioteca Breve con "La educación física"

La escritora Rosario Villajos, con "La educación física", es la nueva ganadora del Premio Biblioteca Breve dotado con 30.000 euros. El galardón que concede Seix Barral llega a su 65 edición con una vuelta a la normalidad y premiando una obra que, según el jurado, "explora su propia identidad a través del cuerpo y que, al hacerlo, recoge el sentido de una generación y lo convierte en una experiencia a la vez única y universal".

Rosario Villajos comenta que «todo es ficción, hasta lo que parece más autobiográfico. La memoria es selectiva y engañosa. Creo que es más importante la interpretación que se hace de la memoria que la memoria misma. Pero también sé que toda ficción parte de un sentimiento autobiográfico». La escritora ha ganado el Premio Biblioteca Breve, dotado con 30.000 euros, con una novela centrada en Catalina, una joven adolescente que encara el problema de la identidad a través de la disconformidad que mantiene con el cuerpo que cada mañana le devuelve el espejo y su condición como mujer en una sociedad que todavía cosificaba la figura femenina.

La narración discurre en los años noventa, tan alejados de la renovación cultural de los ochenta, y recupera para el lector la música Kurt Cobain, el fenómeno televisivo que supuso «Twin Peaks», la influencia social que ejercieron las grandes supermodelos, representadas por aquel epígono de la moda que era Kate Moss, y el caso de las niñas de Alcàsser, un caso que ha quedado en la retina popular. La obra premiada es la historia de una joven de dieciséis años que abandona la casa de su mejor amiga, situada en las afueras, tras sufrir un grave percance. Necesita volver a su hogar cuanto antes, por lo que no le quedará más remedio que hacer autostop. No le hace mucha gracia la idea. pero mucho peor es lo que le espera si no obedece el toque de queda que le imponen sus padres. Todo esto ocurre a principios de la década de los noventa, con una protagonista que se encuentra insatisfecha con su propio cuerpo y guarda un gran rencor hacia un mundo que quiere hacerla culpable por el simple hecho de ser mujer. La novela, cuyo título remite al clásico "La educación sentimental" de Gustave Flaubert, pone en evidencia los relatos sobre los que se construyen los valores de toda una generación.

Rosario Villajos nació en Córdoba, en 1978. Su primera publicación fue la novela gráfica «Face», que responde a su formación en Bellas Artes, a la que sucedieron posteriormente dos obras literarias, «Ramona», 2019 y «La muela», de 2021, que fue aplaudida por la crítica y que ofrecía un original retrato de su generación a a través de una de esas muchachas españolas que se marchan a Londres y se ve obligada a sobrevivir en empleos de baja calidad y con un inglés precaria.

El jurado de este año estuvo formado por la librera Pilar Eusamio, el académico y editor Pere Gimferrer, los escritores Inés Martín Rodrigo e Isaac Rosa (ganador de la edición del año pasado) y la editora Elena Ramírez.