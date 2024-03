José Luis Basso, el último "megacrack" del Teatro Real

Entrar en un ensayo del Coro Titular del Teatro Real (Coro Intermezzo) genera una situación que, en cierto modo, recuerda a cuando alguien externo visitaba una clase del colegio. Será porque nunca antes se habían abierto estas puertas a la prensa por lo que los 112 coristas se muestran algo revolucionados ante la llegada de los “intrusos” (también la plana mayor de la institución se deja ver por la octava planta). Sopranos, contraltos, tenores y bajos intercambian risas, codazos y chascarrillos. Preguntan a quiénes son [somos]. El maestro José Luis Basso (Buenos Aires, 1965), deja su puesto de director por unos segundos para dar la bienvenida al grupo. No tarda en retomar su lugar junto a la placa de quien da nombre a la sala, Enrique Fernández Arbós. Coge aire y, ahora sí, los tics infantiles del coro se convierten, de pronto, en el rigor absoluto. Tras la orden, un canto atronador. Cada uno lo hace a su manera: de brazos cruzados, con las piernas abiertas o con la mano en la oreja para escuchar bien la reverberación. Los maestros cantores de Núremberg retumban frente al ventanal que da a la plaza de Isabel II. Las vistas, desde luego, son privilegiadas, aunque no menos que lo que se escucha en el interior del edificio.

El aperitivo apenas consta de tres momentos de la ópera de Wagner, pero es suficiente para abrir boca antes de la presentación oficial, ahora sí, de Basso, sustituto de un Andrés Máspero que fue su profesor en el conservatorio. Son seis meses los que lleva al frente del Intermezzo, y Joan Matabosch –director artístico– reconoce que no había ninguna prisa por hacerlo: “Queríamos que tomase contacto con la casa”, explica con el “entusiasmo” haber fichado al “megacrack”, dice. “El mejor director de coro del mundo [viene avalado por su trabajo en el Teatro Colón de Buenos Aires, el Liceu de Barcelona, el Maggio Musicale Fiorentino, la Ópera de París y el Teatro San Carlo de Nápoles]”.

La obra, aseguran, es la ideal para la presentación. Los maestros cantores... –cuyo estreno será el 24 de abril con direcciones musical y escénica de Pablo Heras-Casado y Laurent Pelly– sitúa al coro en el centro de la escena, “es protagonista”, apunta el líder del centenar de cantantes (27 sopranos, 21 mezzosopranos, 24 tenores, 28 barítonos-bajos y 12 aprendices). Basso se conoce de memoria una pieza que ha montado hasta en cuatro ocasiones y que califica de “difícil” por su idioma –“alemán, complicado”– y “porque vocalmente es muy exigente”.

Precisamente por ello elogia al que ya es su coro: “Responde al criterio de la ópera de nuestra época, de los tiempos modernos”. Sabe de lo que habla un hombre que comenzó cuando el coro solo “era parte del decorado. Cantaban muy bien, tenían unas capacidades impresionantes, pero no participaban en la acción dramática”. Luego, cambió “radicalmente” el panorama. Matabosch asegura que “la actitud es otra”. “Ya no se concibe como mera figuración –continúa Basso–. Lo del patito feo [de la ópera] ya está superado. Hoy se exige un nivel impresionante, no solo conocimiento de la música, también hay que dominar idiomas [alemán, francés e italiano] y responder a unas exigencias físicas. Cada corista está considerado un solista”.

Para muestra, el papel del propio Intermezzo en La pasajera, donde los coristas bailan sobre la cubierta del barco. “¡Y les encanta!”, puntualiza Matabosch. “Considero que este coro se ubica en los estándares más altos de los coros europeos”, defiende Basso señalando al recorrido que en los últimos meses los ha llevado por la zarzuela, la ópera contemporánea o el polaco (Medea, Luisa Fernanda, Halka, Rigoletto, Lear, La pasajera y Las tres reinas).

Con La pasajera todavía en escena, Los maestros... no se pueden descuidar ni dejar en un segundo plano, por lo que el trabajo es diario. Así, el director del Coro destaca su “impresionante capacidad de reacción y de preparación”, subraya. “Nunca había hecho esta obra con un coro de este nivel vocal y esta ductilidad”. Asegura que ha pasado poco tiempo para conocerse desde que ocupara el cargo, pero no le basta con lo que tiene, busca “profundizar” para “explotar las posibilidades” de un conjunto que “siempre tiene la simpatía del público porque representa los sentimientos colectivos”.

Lo primero, afirma, es “el grupo, una palabra clave”: “Antes de que un coro cante bien, mucho antes, hay que crear el grupo formado con gente de una infinidad de personalidades, capacidades e intereses. El trabajo del director antes que nada es crear un grupo sólido. Ahí se empieza a cantar bien. El director debe tener la personalidad para unir un grupo tan heterogéneo”. No se trata de adaptarse al maestro ni al contrario. “Es un ir y venir. Hay que conocerse y manejar las energías”.

Solo así, para Basso, llegará el objetivo que se ha marcado, que el Coro Titular del Real “sea reconocido a nivel internacional. Debemos trascender. Ser considerados vanguardia en el mundo de la ópera”.