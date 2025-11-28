Temporada Alta estrena 'Le Sommet', de Marthaler, una comedia sobre la fragilidad humana

El festival Temporada Alta estrena 'Le Sommet', del director suizo Christoph Marthaler, una comedia absurda sobre la fragilidad humana y los intentos de entendimiento colectivo.

Uno de los actores de cabecera del director, Graham Valentine, y la ayudante de dirección Giulia Rumasuglia han sido los encargados de presentar la obra que ofrecerán en Gerona este viernes y sábado, aunque sin dar demasiadas pistas sobre lo que verá el espectador.

Según Valentine, se trata de una "parodia" en la que el público debe extraer su propia lectura de lo que se le plantea y determinar qué es lo que se le plantea.

Seis personas, seis nacionalidades

La obra transcurre en un refugio de montaña en los Alpes, donde coinciden seis personas de diferentes nacionalidades y que hablan diferentes idiomas.

Graham Valentine sostiene que unos van mejor equipados que otros y que "el público decide por sí mismo, porque con Mathaler nunca hay líneas definidas".

Respecto a la trama, aseguran que los personajes se sumergen en "las profundidades abismales de la nada, un terreno en el que los políticos se sienten muy cómodos".

Una pieza al límite

El uso del lenguaje, según indican, está "al límite de no tener sentido y puede ser difícil de seguir" y los personajes se desarrollan en función de las interacciones con los otros, sin unas características fijas.

Los cambios de vestuario contribuyen a esa evolución y cobran también importancia en la dramaturgia los malentendidos que se producen entre los diferentes idiomas.

Al respecto, Giulia Ramasuglia recuerda que 'Les Sommet' es una coproducción entre Francia, Suiza e Italia y que se juega con esa realidad multinacional europea.