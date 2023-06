Así están las cosas para el regreso de los toros a Gijón

La posibilidad del regreso de los toros a Gijón se hizo evidente una vez se conocieron los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. La derrota en las urnas de la anterior alcaldesa, Ana González, quien de forma arbitraria y cuestionada decidió no ampliar la prórroga de la concesión de la plaza, de titularidad municipal, al empresario Carlos Zúñiga, alegando que “una ciudad que cree en la igualdad de mujeres y hombres, que cree en la integración, en las puertas abiertas a todo el mundo no puede permitir este tipo de cosas”, refiriéndose a que en 2021 se hubieran lidiado dos toros en Gijón con los nombres de “Nigeriano” y Feminista”. Posteriormente, para mantener su decisión de cerrar la plaza para los festejos taurinos arguyó que El Bibio está pendiente de obras tras detectarseproblemas en el asentamiento de las gradas.

Ahora, tras las declaraciones de la nueva alcaldesa Carmen Moriyón, quien anunció el lunes que volverá a celebrarse la feria de Begoña en las fechas tradicionales, pero seguramente con un formato más corto, todo se ha precipitado. Desde fuentes cercanas al pacto que llevó a Moriyón a la Ayuntamiento, se afirmó que “era cuestión de tiempo para que los toros volvieran a Gijón y es una buena noticia que se apueste por una actividad cultural y económica tan importante para la ciudad. Sin embargo, es pronto para poder afirmar que habrá toros este verano. Hay varios temas técnicos que se deben resolver antes y el tiempo corre en contra”.

Las dificultades para poder organizar la feria durante el próximo mes de agosto no serán pocas, lo primero será encontrar una fórmula para que el Ayuntamiento pueda contratar una empresa que se encargue del montaje de la feria en muy corto tiempo, pues si se siguen los pasos de un concurso público, los plazos administrativos harían imposible llegar a tiempo para las fechas tradicionales de la feria. Después habrá que resolver otros temas, como el reacondicionamiento de la plaza, que incluso podría estar limitada en su aforo en algunos sectores. Finalmente, cómo no, la contratación de toros y toreros, algo que se complica más dadas las fechas de la feria, pues a mediados de agosto confluyen no pocas ferias importantes en el calendario taurino. Sin embargo, se conoce que Carlos Zúñiga, empresaro de El Bibio durante los últimos años, podría tener vistas ganaderías y adelantados contactos con los toreros en caso de que le solicitaran ponerse manos a la obra desde Gijón.