"Buenasuerte" hace historia en La Glorieta y da a Garcigrande su sexto Toro de Oro

En una Feria marcada por la emoción y la exigencia, fue "Buenasuerte", de la ganadería de Garcigrande, quien terminó robándose todas las miradas y los corazones. Lidiado el 14 de septiembre en cuarto lugar por Emilio de Justo en La Glorieta, el bravo toro se convirtió en leyenda tras ser indultado por su casta, entrega y nobleza. Un reconocimiento que no solo consagra al animal, sino que vuelve a colocar a Justo Hernández en la cúspide del panorama ganadero.

El jurado del prestigioso Trofeo Toro de Oro de Salamanca, en su XLIX edición, lo tuvo claro: la bravura de "Buenasuerte" no admitía discusión. La decisión fue unánime entre los seis miembros encargados de valorar a los toros más destacados de la Feria de la Virgen de la Vega. Y con este veredicto, la divisa salmantina vuelve a sumar un triunfo más a su historia reciente.

Por segundo año consecutivo, la ganadería de Justo Hernández recibe este galardón, tomando el relevo del también recordado "Querido". Pero lo de Garcigrande no es una racha pasajera: este es ya el sexto Toro de Oro que suma a su palmarés, tras los logrados en 2011, 2016, 2017, 2019 y 2024. Una cifra que confirma la solidez, regularidad y ambición de una casa que no deja de evolucionar.

Pero no solo "Buenasuerte" ha dado que hablar. Durante la corrida concurso celebrada el domingo, otro toro de Garcigrande, "Corchoso", fue reconocido como el más bravo del festejo tras ser lidiado en primer lugar por Morante de la Puebla. Un doble triunfo que reafirma la supremacía de la ganadería en esta edición.

El indulto de "Buenasuerte" no fue una concesión gratuita. Su comportamiento en los tres tercios fue de una integridad absoluta, con clase en el capote, fondo en la muleta y una embestida humillada que arrancó ovaciones en cada tanda. Emilio de Justo supo entenderlo y templarlo, firmando una faena medida y rotunda, que conectó con el tendido y emocionó hasta a los más exigentes.

En un tiempo donde el toro bravo es el auténtico protagonista de la fiesta, "Buenasuerte" ha encarnado el ideal de lo que significa emocionar, exigir y perdurar. Un nombre que ya es parte de la historia reciente de La Glorieta y que eleva aún más el prestigio de Garcigrande, una casa que sabe lo que significa lidiar con responsabilidad y criar para la eternidad.