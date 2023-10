El Cid cubrirá la baja de Morante de la Puebla en Madrid

La última corrida de la temporada taurina en Las Ventas ya tiene definido su cartel, pues aunque estaba anunciado hace más de un mes, la baja desde hace más de una semana de Morante de la Puebla, quien decidió cortar la temporada al no sentirse recuperado completamente de la lesión del ligamento escafo semilunar de la muñeca derecha, puso en un aprieto a la empresa, que no encontraba fácil solución para cubrir el lugar dejado por el sevillano, pues a estas alturas de la temporada las figuras no están muy por la labor de hacer un esfuerzo en Madrid y, además, porque Alejandro Talavante quería que el sustituto del cigarrero abriera cartel. La solución también vino de Sevilla: Manuel Jesús "El Cid".

El diestro de Salteras ha tenido muy pocos compromisos en el año de su regreso a los ruedos tras un retiro temporal y se reencontrará con una de las aficiones que más le ha respetado durante toda su carrera.

Junto a él estará el mencionado Alejandro Talavante, que tendrá un trepidante final de temporada, después de su triunfo de puerta grande en Valencia el día de ayer, y que, después de su paso por Las Ventas, hará doblete en la última feria de primera categoría: la de El Pilar de Zaragoza.

El tercero en discordia será el mexicano Isaac Fonseca, que se ganó la inclusión en el Día de la Hispanidad al ser el triunfador de la Copa Chenel.

Ellos tres darán cuenta de una corrida, en principio, de Núñez del Cuvillo, aunque ya se conoce que varios de los toros reseñados podrán tener problemas en el reconocimiento y los veedores del coso capitalino han peinado el campo bravo para tener a mano una posible solución a este problema.