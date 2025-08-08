Emilio de Justo confirma su vuelta en la Feria de la Peregrina

La afición gallega vivirá un momento especial el próximo 9 de agosto: la reaparición de Emilio de Justo en los ruedos, en lo que será su esperado debut en la Feria de la Peregrina de Pontevedra. El diestro compartirá cartel de lujo con Sebastián Castella y José María Manzanares, lidiando un encierro de Alcurrucén que promete emociones fuertes.

Esta decisión llega después de una intensa y exigente recuperación. El extremeño ha dedicado la última semana a un programa de fisioterapia intensiva, acompañado de un plan de trabajo para recuperar fuerza y movilidad en la zona afectada. Para medir su estado real, ha vuelto al campo, tentando en la ganadería de Garcigrande y en la finca del maestro Enrique Ponce, donde ha obtenido sensaciones muy positivas que le han dado confianza para regresar.

Su camino hasta aquí no ha sido sencillo. El pasado mes de julio, en la plaza de toros de Santander, sufrió dos fracturas —una en la escápula y otra en una costilla de la región dorsal izquierda— además de la rotura del músculo redondo mayor, una lesión especialmente dolorosa que le dificultaba mover el hombro y el brazo. Esta dolencia le obligó a ausentarse de compromisos importantes como Huelva y Azpeitia.

Aunque reconoce que todavía siente alguna molestia residual, la motivación por debutar en Pontevedra y afrontar un intenso mes de agosto, con una docena de compromisos en plazas tan relevantes como Bilbao y Málaga, ha pesado más que el miedo a la recaída.

La cita del 9 de agosto no será un paseíllo más: marcará el inicio de una segunda parte de temporada en la que Emilio de Justo buscará reencontrarse con su mejor versión.