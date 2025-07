El emotivo tributo a Daniel Jimeno, última víctima mortal del encierro

El 10 de julio no es un día cualquiera en Pamplona. En pleno bullicio de San Fermín, Antonio y Carmen, padres de Daniel Jimeno Romero, acuden cada año al tramo de Telefónica para rendir homenaje a su hijo, el último corredor que ha perdido la vida en un encierro. Desde 2009, solo el paréntesis obligado por la pandemia les ha hecho faltar a esta cita íntima, que mantienen con firmeza, dignidad y profundo amor.

Daniel, un joven de Alcalá de Henares de 27 años, fue corneado en el cuello y llegó al hospital en estado “muy grave”. Pese a los esfuerzos quirúrgicos, falleció horas después. Su muerte fue un mazazo para la ciudad, que desde entonces no ha vuelto a registrar una tragedia de esa magnitud en el encierro. Su nombre, sin embargo, no está solo: lo acompañan otros quince fallecidos que, como él, corrieron por emoción, por tradición o por convicción, y no regresaron.

El primero fue Francisco García Gurrea, de 21 años, corneado en 1910 por un toro de Villagodio. Le siguió Esteban Domeño Laborra (1924), alcanzado en la actual curva de Telefónica. En 1927, Santiago Martínez Zufía murió tras una cogida en la plaza. Ocho años más tarde, en 1935, Gonzalo Bustinduy Gutiérrez, de San Luis de Potosí (México), se convirtió en el primer extranjero fallecido. En 1947, el mismo toro mató a Casimiro Heredia y a Julián Zabalza Martínez, en una jornada negra.

La tragedia reapareció en 1961 con la muerte de Vicente Urrizola Istúriz, y en 1969 con la de Hilario Pardo Simón, ambos navarros. La década de los 70 fue especialmente dura: Juan Ignacio Eraso Martiartu murió en 1974; Gregorio Górriz Sarasa, en 1975; y José Joaquín Esparza Sarasíbar, en 1977. El 13 de julio de 1980 volvieron los fallecimientos dobles: José Antonio Sánchez Navascués y Vicente Risco Sierra murieron a manos del mismo toro.

Ya en tiempos recientes, el estadounidense Matthew Peter Tassio, de 22 años, perdió la vida en 1995. Fermín Etxeberria Irañeta falleció en 2003 tras meses ingresado. Y en 2009, Daniel Jimeno cerró —hasta hoy— esta trágica lista.

Los tramos más letales han sido la plaza de toros (5 muertes), Telefónica (3), Santo Domingo, Ayuntamiento y el Callejón (2 cada uno), y Estafeta (1). La ganadería Guardiola Fantoni es tristemente recordada por protagonizar las cogidas de 1969 y las dos de 1980.

Fallecidos San Fermín Agencia EFE

En 2023 se colocaron 16 adoquines conmemorativos a lo largo del recorrido, aunque fueron retirados por motivos de seguridad. No obstante, se ha decidido reubicar los nombres en el monumento al Encierro, en la confluencia de las avenidas Carlos III y Roncesvalles. Allí, una inscripción sobria recoge los 16 nombres y los años de su muerte, presididos por una estrella. Un gesto necesario que recupera la dignidad de una memoria compartida.

Daniel, Francisco, Esteban, Santiago, Gonzalo, Casimiro, Julián, Vicente, Hilario, Juan Ignacio, Gregorio, José Joaquín, José Antonio, Vicente, Matthew y Fermín. Todos ellos forman ya parte del alma del encierro, no por su gesta, sino por su pérdida. Y Pamplona, entre la euforia y la emoción, no los olvida.