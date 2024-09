Enrique Ponce y Pepín Liria, una cita con la historia

En una tarde que prometía emociones, la plaza de toros de Murcia fue testigo de una de las despedidas más esperadas: Enrique Ponce hacía su última aparición en este coso, y la expectación no podía ser mayor. Desde el primer toro de la tarde, un ejemplar de García Jiménez, Ponce mostró su habitual maestría. Con lances suaves, recibió a un toro justo de fuerzas, que fue protegido en el caballo. Tras brindar al empresario Ángel Bernal, Ponce fue construyendo una faena cargada de su característico arte y una técnica depurada, extrayendo todo lo posible de un toro falto de empuje. Avanzada la lidia, una serie de derechazos brilló especialmente, culminando con unos molinetes que encendieron al público antes de una estocada casi entera que le otorgó la primera oreja de la tarde.

La tensión subió cuando Pepín Liria, en su primero, se dirigió a la puerta de chiqueros. El toro, un distraído ejemplar de El Freixo, fue recibido con una larga cambiada a portagayola que hizo rugir al público. Las chicuelinas que siguieron fueron igual de aplaudidas. Liria brindó a Enrique Ponce antes de enfrentarse a un toro que embestía con oleadas descompuestas y que presentaba dificultades. Sin embargo, el torero de Cehegín, firme y seguro, consiguió imponerse, sacando muletazos templados al natural y cerrando con una emocionante serie mirando al tendido. La estocada fue certera, y Liria cortó su primera oreja.

El segundo toro de Ponce, un complicado Garcigrande, no permitió lucimiento alguno. Reservón desde el inicio, el animal no ofreció embestidas claras y se fue quedando parado en la faena. Ponce intentó por ambos pitones, pero no logró despertar al toro, que terminó por desistir. Tras una media estocada, fue silenciado.

Pepín Liria tampoco tuvo suerte con el cuarto, otro toro de Garcigrande, que se frenaba en cada embestida y mostraba mal estilo. A pesar de ello, Liria, sacando raza y oficio, peleó hasta conseguir lo mejor del animal, en una lidia meritoria que terminó con una estocada efectiva. El público le ovacionó por su esfuerzo.

La quinta faena de la tarde devolvió el brillo a la tarde. Ponce recibió a un toro de Juan Pedro Domecq con lances suaves y verónicas preciosas, seguidas de chicuelinas que levantaron a los asistentes de sus asientos. En banderillas, destacaron Cándido Ruiz y Fernando Sánchez, que saludaron tras su labor. La faena de Ponce comenzó con derechazos largos y cambios de mano templados. El toro respondió bien por el pitón derecho, pero al natural se quedaba más corto. Aun así, Ponce lo cuajó con la mano diestra, llevándolo a más en cada serie. El cierre de faena, con la muleta flexionada, desató la pasión en los tendidos. El público, emocionado, comenzó a pedir el indulto para el noble toro, pero finalmente Ponce optó por entrar a matar, dejando una estocada certera que le valió dos orejas, mientras el toro era premiado con la vuelta al ruedo.

La tarde culminó con una actuación explosiva de Liria en el sexto. Desde la portagayola, el torero puso la plaza a hervir con largas cambiadas, verónicas y chicuelinas que despertaron el entusiasmo. Brindó al público y comenzó la faena de rodillas, ligando derechazos que enloquecieron a los asistentes. A medida que el toro fue agotándose, Liria desplegó su repertorio de desplantes, rematando una actuación memorable. Aunque necesitó dos intentos para matar, el conjunto de su faena le valió las dos orejas y el reconocimiento de una afición entregada.

La tarde, marcada por la despedida de Ponce y el arrojo de Liria, será recordada como una de las más emocionantes vividas en la plaza de toros de Murcia.

FICHA DEL FESTEJO:

Lunes 16 de septiembre de 2024. Plaza de toros de La Condomina, Murcia. Segunda de feria. Corrida goyesca. Dos tercios de entrada.

Se lidiaron toros de Hermanos García Jiménez (1º y 6º), Garcigrande (3º y 4º), El Freixo (2º) y Juan Pedro Domecq (5º), "Gritón", nº 48, de 542 kilos, premiado con la vuelta al ruedo.

Enrique Ponce, oreja, silencio y dos orejas tras aviso.

Pepín Liria, oreja, ovación y dos orejas.

Saludaron en banderillas Cándido Ruiz y Fernándo Sánchez.